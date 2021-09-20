Sırlarının ne olduğunu mu merak ediyorsunuz? İşte zayıf insanların az bilinen alışkanlıkları

Yediğimiz her şey, bedenimiz için bir enerji kaynağı. Fakat bu enerjiyi nasıl aldığımız, enerjinin kalitesi ve harcanma durumu bedenin de sağlıklı olmasındaki temel faktör. İşte bu nedenle aslında sağlıklı kilo aralığında olan ve dinç bir bedene sahip kişilerin birkaç sırrını sizinle paylaşmak istedik. İşte o detaylar…

Uzmanlar, geç yemek yemenin kilo alımına yol açıp açmadığı konusunda birçok araştırma yaptı ve Obezite dergisinde yayınlanan bir araştırma, bu iki değişken arasında sağlam bir bağlantı buldu. Northwestern Üniversitesi araştırmacıları 52 yetişkinin yeme ve uyku düzenine baktı ve düzenli olarak akşam 8'den sonra yemek yiyenler, fazla kalori alıyordu ve en fazla vücut yağını taşıyordu. Uyması kolay bir kural: Uyumadan en az üç saat önce yemek yemeyi bırakın. Daha sonra, siz uyurken vücudunuz daha fazlasını üretmek yerine yağ yakmaya daha iyi hazırlanır.

Özellikle hoş bir hafta sonundan sonra tartıya çıkmak cesaret kırıcı olabilir. Ancak korkularınızla yüzleşmek en iyisidir çünkü ortaya çıktığı gibi, kendinizi düzenli olarak tartmak aslında zayıf kalmanıza yardımcı olabilir. Minnesota Üniversitesi'ndeki bilim insanları, her gün tartıya çıkanların, kendilerini daha az tartanlara göre iki kat daha fazla kilo verdiğini keşfettiler. Varsayım: Kilonuzu izlemek, zihninizi sağlığınızda tutar ve kilo vermeyi reddetmeyi önler.

Sıkıcı Bir Diyete Evet Deyin

American Journal of Clinical Nutrition'da yapılan bir araştırma, her gün makarna ve peynir yiyenlerin, haftada sadece bir kez peynir kaplı erişte yiyenlere göre önemli ölçüde daha az kalori aldıklarını keşfetti.

Sebep: Yeni yiyeceklerin yeniliği bizi daha fazla tüketmeye itiyor, bu yüzden yeniliği ortadan kaldırarak daha tok, daha hızlı hissediyoruz. Hayatınızın geri kalanında bir öğün seçmenizi ve her gün yemenizi önermiyoruz, ancak ne kadar kilo kaybı dostu günlük rutinler oluşturursanız, karnınız o kadar küçülür.