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Uykunuzda bile kas yaptırıyor! Anadolu mucizesi meğer proteinin ana kaynağıymış: Birkaç kaşık yiyin yatın!

Anadolu'nun en sevilen lezzetlerinden biri, protein içeriği nedeniyle en şifalı besinler arasında yer alıyor. Bunu tüketmek, sandığınızdan çok daha fazla faydaya sahip. Yağ yakarak kas oranını artırmaya çalışıyorsanız en iyi kaynaklardan biri olacak bu besini mutlaka günlük öğünlerinize ekleyin. İşte o mucize gıda...

Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:43 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 08:51
Uykunuzda bile kas yaptırıyor! Anadolu mucizesi meğer proteinin ana kaynağıymış: Birkaç kaşık yiyin yatın!

Lor peyniri, sütün katı yapısının süt altı suyundan ayrılmasıyla oluşur. Aynı zamanda, düşük yağ ve yüksek protein içerdiğinden ve günlük yaşam için gerekli olan tüm vitamin ve besin maddelerini doyurucu dozlarda içerir ve sağlık açısından çok faydalıdır.

Uykunuzda bile kas yaptırıyor! Anadolu mucizesi meğer proteinin ana kaynağıymış: Birkaç kaşık yiyin yatın!

B12 VİTAMİNİNİN ANA KAYNAKLARINDAN BİRİ

İster proteinli bir meyveli atıştırmalık olarak ister tek başına tüketin, lor size B12 vitamini dozu sağlayacaktır. Bir bardak %2 lor peynirinden yaklaşık 0,9 mikrogram B vitamini alırsınız.

Uykunuzda bile kas yaptırıyor! Anadolu mucizesi meğer proteinin ana kaynağıymış: Birkaç kaşık yiyin yatın!

Bu rakamı düşük olarak nitelendirebilirsiniz, ancak yetişkinler için önerilen günlük miktar yaklaşık 2,4 mikrogram olduğundan, bu peynir türü günlük miktarınızın yaklaşık %38'ini karşılayabilir.




Uykunuzda bile kas yaptırıyor! Anadolu mucizesi meğer proteinin ana kaynağıymış: Birkaç kaşık yiyin yatın!

B12'ye neden ihtiyacınız var? Kan ve sinir sağlığı, bu vitaminin sağlıklı bilişsel işlevleri için önemlidir. B12 vitamini eksikliği, kas zayıflığı, depresyon, hafıza kaybı ve yorgunluk gibi sorunlara neden olabilir.

Uykunuzda bile kas yaptırıyor! Anadolu mucizesi meğer proteinin ana kaynağıymış: Birkaç kaşık yiyin yatın!

B2 VİTAMİNİ DESTEĞİ DE SAĞLAR

"Riboflavin" olarak da bilinen B2 vitamini, diğerleri kadar tartışılmayan bir B vitamini türüdür. Bir fincan lor, daha az bilinen vitamin sağlığınız için önerilen günlük değerin yaklaşık yarısını sağlar.
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