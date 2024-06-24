Uykunuzda bile kas yaptırıyor! Anadolu mucizesi meğer proteinin ana kaynağıymış: Birkaç kaşık yiyin yatın!

Lor peyniri, sütün katı yapısının süt altı suyundan ayrılmasıyla oluşur. Aynı zamanda, düşük yağ ve yüksek protein içerdiğinden ve günlük yaşam için gerekli olan tüm vitamin ve besin maddelerini doyurucu dozlarda içerir ve sağlık açısından çok faydalıdır.

