Uyumadan bir dilim yiyen iğne ipliğe dönüyor! Yağ yakımına tavan yaptıran formül

KURU HURMA ŞEKER DEĞİL BESİN DEPOSU

Kuru hurma glikoz, fruktoz ve sakkaroz içerse de glisemik indeksi elma, kayısı ve muza göre glisemik indeksi daha düşüktür. Bu nedenle kan şekeri seviyelerini izleyenler için yavaş ve kontrollü gayet güvenli tüketilebilecek bir meyvedir. Kuru hurma lösin, glisin, glutamik asit dahil 23 amino asit içeren mükemmel bitkisel protein kaynağı olduğu gibi sağlıklı yağları ise oldukça az içerir. Ateroskleroz, kan yağları bozukluğu için mükemmel bir beslenme seçeneğidir.