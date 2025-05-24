Roza Galeri Roza Diyet Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Çelik gibi kemiklerin sırrı kahveyi böyle içmek!"

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Çelik gibi kemiklerin sırrı kahveyi böyle içmek!"

Her gün içtiğiniz kahve yaşlanmayı yavaşlatabilir, kemiklerinizi koruyabilir! Lahana turşusu bağırsaklarınızı yeniden inşa ediyor, avokado ise yağ yakımını hızlandırıyor! Bilim dünyası, sofralarımızda sıkça yer alan bu basit gıdaların sağlığımız üzerindeki şaşırtıcı etkilerini tek tek açıklıyor. Peki, kahve gerçekten yaşlılıkta sizi ayakta tutabilir mi? Avokado tok tutarken zayıflatır mı? Lahana turşusu bağırsakları nasıl tamir ediyor? Aşermelerin arkasındaki gizli neden ne? Cevaplarıyla şaşırtan tüm soruları Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı!

SELAHATTİN DÖNMEZ
SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 24.05.2025 08:39 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 08:53
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Çelik gibi kemiklerin sırrı kahveyi böyle içmek!

Amsterdam'da yapılan uzun süreli bir araştırma, düzenli kahve tüketiminin yaşlanmayla birlikte görülen fiziksel performans kaybı ve kemik kırılganlığı riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Özellikle günde 4-6 fincan kahve içenlerde bu riskin yüzde 60'a kadar düştüğü belirtildi.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Çelik gibi kemiklerin sırrı kahveyi böyle içmek!

Kahve düzenli içildiğinde yaşlanma ile birlikte olası olan fiziksel aktivite kaybı ve kemiklerde kırılganlık riskinin azaltabileceği de açıklandı. Yeni yayınlanan Amsterdam Uzunlamasına Yaşlanma Çalışması adlı çalışmada 55 yaş ve üzerindeki bin 161 bireyin kahve içme alışkanlıklarıyla, sonraki yıllarda fiziksel kapasite azalması ve kemiklerde oluşabilecek kırılganlık açısından ilişki incelendi.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Çelik gibi kemiklerin sırrı kahveyi böyle içmek!

Araştırmaya katılan kişilerin hem geçmiş kahve tüketimleri hem de araştırma süresince içtikleri kahve tüketimleri değerlendirildi. 7 yıl boyunca takip edilen bireylerde kahve tüketim sıklıklarını; günde hiç kahve içmeyenler, 2 fincana kadar, 24 fincan arası, 4-6 fincan tüketenler ve 6 fincandan fazla içenler şeklinde kategorize edilen araştırmanın sonuçları dikkat çekici olarak açıklandı.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Çelik gibi kemiklerin sırrı kahveyi böyle içmek!

Kahvenin içinde bulunan kafein ve polifenollerin metabolizmayı düzenlemesi hatta antioksidan etkileri sayesinde yaşlanma sürecinde oluşabilecek fiziksel performans kaybını yavaşlattığı ve kemiklerdeki kırılganlığı azaltabileceği öne sürüldü. Özellikle günde 4-6 fincan kahve içenlerin 2 fincana kadar kahve içenlere göre kemik kırılganlığı gelişme olasılığının yüzde 60 kadar daha düşük bulundu.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Çelik gibi kemiklerin sırrı kahveyi böyle içmek!

2-4 fincan kahve içenlerin de hiç tüketmeyenlere göre kemik kırılganlığını yüzde 50 kadar azaltabileceği belirlendi. Böylece kahve içildiğinde kemiklerin minerallerini erittiği efsanesi de çürütülmüş oldu. Sağlıklı yaşam için günde üç fincan Türk dahil tüm filtre kahvelerin içiminin sağlıklı bir yaşamın önemli parçası olduğunun altını bir kere daha çizmekte yarar görüyorum.