Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Çelik gibi kemiklerin sırrı kahveyi böyle içmek!"

Her gün içtiğiniz kahve yaşlanmayı yavaşlatabilir, kemiklerinizi koruyabilir! Lahana turşusu bağırsaklarınızı yeniden inşa ediyor, avokado ise yağ yakımını hızlandırıyor! Bilim dünyası, sofralarımızda sıkça yer alan bu basit gıdaların sağlığımız üzerindeki şaşırtıcı etkilerini tek tek açıklıyor. Peki, kahve gerçekten yaşlılıkta sizi ayakta tutabilir mi? Avokado tok tutarken zayıflatır mı? Lahana turşusu bağırsakları nasıl tamir ediyor? Aşermelerin arkasındaki gizli neden ne? Cevaplarıyla şaşırtan tüm soruları Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı!