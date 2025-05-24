Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Çelik gibi kemiklerin sırrı kahveyi böyle içmek!"

2-4 fincan kahve içenlerin de hiç tüketmeyenlere göre kemik kırılganlığını yüzde 50 kadar azaltabileceği belirlendi. Böylece kahve içildiğinde kemiklerin minerallerini erittiği efsanesi de çürütülmüş oldu. Sağlıklı yaşam için günde üç fincan Türk dahil tüm filtre kahvelerin içiminin sağlıklı bir yaşamın önemli parçası olduğunun altını bir kere daha çizmekte yarar görüyorum.