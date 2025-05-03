Roza Galeri Roza Diyet Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Gizlice "şişmanlatan" 10 hatalı zayıflama taktiği!

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Gizlice "şişmanlatan" 10 hatalı zayıflama taktiği!

Zayıflama sürecinde yapılan bazı hatalar kilo kaybını engelliyor. Aç karnına limonlu su içmek, süt ürünlerini bırakmak ya da meyve yememek bunlardan birkaçı... Sağlıklı zayıflamak için doğru beslenme alışkanlıkları oluşturmak en kritik adımdır. Bu sebeple bu hafta kilo vermeyi engelleyen 10 hatayı yazdık.

Giriş Tarihi: 03.05.2025 10:50 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 10:52
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Gizlice şişmanlatan 10 hatalı zayıflama taktiği!

Fazla kilo ve obezite küresel ölümlerin beşinci sırada önde gelen nedeni olup, dünyada her geçen günde artan önemli bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü 2022 yılında dünyada her 8 kişiden birinin obezite sorunu ile yaşadığını belirtiyor. 1990 yılından itibaren obezite yetişkinlik döneminde 2 kattan daha fazla sıklıkta günümüzde görünür hale gelmiştir. Dünya nüfusunun neredeyse yüzde 43 kadarı hafif kiloludur. Obezitenin bu duruma gelmesinde besin endüstrisi, modern yaşam, yeme içme seçimlerindeki keskin değişimler rol oynarken ayrıca zayıflama uğruna yapılan yanlışlar da yeniden kilo alımını hızlandırarak obezitenin daha da katlanmasına neden oluyor.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Gizlice şişmanlatan 10 hatalı zayıflama taktiği!

Obezite kronik kompleks bir hastalıktır. Ve obezite derecesine göre de sağlığı bir şekilde er ya da geç olsa da bozmaktadır. Obezite elimizde olan değerli araştırmalara göre hem erken ölümlerin hem de kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet ile bazı kanser türlerinin de birinci nedenidir. Obeziteden kurtulmak dolayısıyla bu hastalıklardan da korunma anlamına gelmektedir. Bu sebeple vücut yağ dokusunu arttırmamak için doğal ve sağlıklı beslenme, düzenli aktivite yapmak yaşamın temeli olmalıdır.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Gizlice şişmanlatan 10 hatalı zayıflama taktiği!

YAĞ HÜCRELERİNİ KÜÇÜLTMEK ÖNEMLİ
Vücudumuzda yağ dağılımının belirlenmesi obeziteyle ilgili kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için önemlidir. Çünkü yağın nereye depolandığı ciddi hastalık riskleri için belirleyici kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Vücudumuzun yağ deposuna tıpta adipoz doku demekteyiz ve bu dokunun temel hücrelerine de adipozit adını vermekteyiz. Yağ deposunun içindeki bu yağ hücreleri besinlerin emilimiyle ortaya çıkan trigliserit dediğimiz yağ türünü sınırsızca depolayarak yağ hücresinin büyüklüğünü belirleyerek obezitenin derecesine katkı sağlamaktadır.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Gizlice şişmanlatan 10 hatalı zayıflama taktiği!

Sağlıklı zayıflamanın temel kuralı vücutta yağ depolarını düzenli kullanmasını sağlayacak kalori açığı yaratmaktır. Eğer bu kalori açığını aşırı aç bırakmayacak bir beslenme planı ile sağlamak düzenli kilo kaybını hedefe kadar sadece yağ dokusundan kaybederek olmasını sağlayacaktır. Buna ek olarak öğün düzeni, öğünde seçilen besinlerin besleyici değerinin yüksek olması, farklı besin gruplarından besinlerin günlük ihtiyacı karşılayacak şekilde çeşitlendirilmesi gibi birçok faktör açıkçası sağlıklı ve kalıcı zayıflama için önemli etmenler diyebilirim.


Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Gizlice şişmanlatan 10 hatalı zayıflama taktiği!

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

1 SABAHLARI AÇ KARNINA LİMONLU SU İÇMEK
Limonlu su güçlü bir detoks etkili narenciyedir. İçinde bulunan lemonenler güneş ışınlarının zararlı etkilerinden de korunmamızı sağlar. Ancak sabahları aç karnına limonlu su içmek zayıflamayı asla sağlamaz. Limonlu suyu aç karnına içmek reflüyü tetikleyebilir veya mideyi ekşitebilir. Bu sebeple limonu gün içinde suya ekleyerek aç değil tok karnına içebilir, salataya bolca sıkabilir, çaya dilim şeklinde ekleyebilirsiniz. Siyah çaya eklenen limon dilimi ya da damlatılan taze limon suyu çayda demirin emilimini bozan tanenlerinde aktivitelerinin bozulmasına neden olarak demirin emiliminin olumsuz etkileşimini önlemektedir.