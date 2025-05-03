Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Gizlice "şişmanlatan" 10 hatalı zayıflama taktiği!

Obezite kronik kompleks bir hastalıktır. Ve obezite derecesine göre de sağlığı bir şekilde er ya da geç olsa da bozmaktadır. Obezite elimizde olan değerli araştırmalara göre hem erken ölümlerin hem de kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet ile bazı kanser türlerinin de birinci nedenidir. Obeziteden kurtulmak dolayısıyla bu hastalıklardan da korunma anlamına gelmektedir. Bu sebeple vücut yağ dokusunu arttırmamak için doğal ve sağlıklı beslenme, düzenli aktivite yapmak yaşamın temeli olmalıdır.