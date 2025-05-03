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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Gizlice "şişmanlatan" 10 hatalı zayıflama taktiği!
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Gizlice "şişmanlatan" 10 hatalı zayıflama taktiği!
Zayıflama sürecinde yapılan bazı hatalar kilo kaybını engelliyor. Aç karnına limonlu su içmek, süt ürünlerini bırakmak ya da meyve yememek bunlardan birkaçı... Sağlıklı zayıflamak için doğru beslenme alışkanlıkları oluşturmak en kritik adımdır. Bu sebeple bu hafta kilo vermeyi engelleyen 10 hatayı yazdık.
Giriş Tarihi: 03.05.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 10:52