Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez en hızlı zayıflama yöntemini açıkladı: "Günde 2 fincan..."

Hep duyarız; kolay kilo alıyorum ama zor zayıflıyorum. Neden diye sorgularsak burada ana neden metabolizma hızındaki düşüklüktür. Kilo alırken sürekli yemek, gece atıştırmayı benimsemek ve düzenli olarak aktivite yapmamak doğal olarak bireyin metabolizma hızını düşürmekte ve aldığı fazla kaloriyi de yağ olarak kolay depolayabileceği bir değişime vücudu yöneltmektedir. Kadınlarda özellikle metabolizma hızında kilitlenme menopoza giriş ve menopozun bitimine kadar olan yaklaşık 5-10 yıl süresinde olumsuz etkilenmektedir.

