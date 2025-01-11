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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez en hızlı zayıflama yöntemini açıkladı: "Günde 2 fincan..."
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez en hızlı zayıflama yöntemini açıkladı: "Günde 2 fincan..."
Birçok kişi en az 10, 20, 30 kilo kaybetmek için çok çaba sarf eder. Kiloları nasıl aldığını anlamaz ama zayıflama diyeti uygularken kilo veriminde kolayca sonuca ulaşamaz Hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak için kilo kaybını hızlandıran özel beslenme programlarından yararlanmak önemli. Aynı zamanda motivasyonu güçlü tutmalıyız. Ama en hayati olan gece atıştırmayı terk etmek ve egzersizden vazgeçmemek...
Giriş Tarihi: 11.01.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 09:26