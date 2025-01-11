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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez en hızlı zayıflama yöntemini açıkladı: "Günde 2 fincan..."

Birçok kişi en az 10, 20, 30 kilo kaybetmek için çok çaba sarf eder. Kiloları nasıl aldığını anlamaz ama zayıflama diyeti uygularken kilo veriminde kolayca sonuca ulaşamaz Hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak için kilo kaybını hızlandıran özel beslenme programlarından yararlanmak önemli. Aynı zamanda motivasyonu güçlü tutmalıyız. Ama en hayati olan gece atıştırmayı terk etmek ve egzersizden vazgeçmemek...

Giriş Tarihi: 11.01.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 09:26
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez en hızlı zayıflama yöntemini açıkladı: Günde 2 fincan...

Hep duyarız; kolay kilo alıyorum ama zor zayıflıyorum. Neden diye sorgularsak burada ana neden metabolizma hızındaki düşüklüktür. Kilo alırken sürekli yemek, gece atıştırmayı benimsemek ve düzenli olarak aktivite yapmamak doğal olarak bireyin metabolizma hızını düşürmekte ve aldığı fazla kaloriyi de yağ olarak kolay depolayabileceği bir değişime vücudu yöneltmektedir. Kadınlarda özellikle metabolizma hızında kilitlenme menopoza giriş ve menopozun bitimine kadar olan yaklaşık 5-10 yıl süresinde olumsuz etkilenmektedir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez en hızlı zayıflama yöntemini açıkladı: Günde 2 fincan...

Yıllar boyunca alınan yağ dokusu ve yağ dokusunu oluşturan hücreler hormonsal dengeyi bozmakta, yağ hücrelerinde inflamasyonu arttırmakta, insülin direncini tetiklemekte ve yenilen yiyeceklerin vücutta enerji olarak kullanılmasını da engelleyerek kilo alımının kolaylaşmasını sağlamaktadır. Bu nedenle birçok kişi kolay kilo alır ama kolay kilo da veremez.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez en hızlı zayıflama yöntemini açıkladı: Günde 2 fincan...

Kilo fazlalığı ne olursa olsun zayıflamak bir nebze kolay olsa da hedef kiloya ulaşmak oldukça güçtür. Çünkü kilo fazlalığından çok kas dokusunu koruyarak sadece yağ dokusu kaybetmek ancak dengeli diyetin sürdürülmesiyle olur. Bu süreçlerde genelde aylar süren bir diyet gerektirir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez en hızlı zayıflama yöntemini açıkladı: Günde 2 fincan...

Süreç ne kadar uzarsa bireyin hem motivasyonu azalır hem de diyet yorgunluğuna bağlı olarak hedeften vazgeçme ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak için kilo kaybını hızlandıran özel beslenme programlarından yararlanmak motivasyonu güçlü tutmakta ve hedefe ulaşmanın da daha kolay olmasına destek olmaktadır.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez en hızlı zayıflama yöntemini açıkladı: Günde 2 fincan...

HIZLI KİLO VERMEK İÇİN 10 ALTIN KURAL

  • Kilo veriminin hızlanması için zayıflama diyeti uygularken beslenmede öğün sayısının değişikliğini sağlamak birinci temel kural olmalıdır. Zayıflamayı hızlandırmak için 4 gün boyunca 2 ana 2 ara öğün yaparak öğün düzenine geçilmelidir.
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