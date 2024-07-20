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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez hazımsızlık tarifini açıkladı: Şişkinliği dakikalar içinde yok ediyor! "Bir bardak suya bir kaşık..."
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez hazımsızlık tarifini açıkladı: Şişkinliği dakikalar içinde yok ediyor! "Bir bardak suya bir kaşık..."
Vücutta fizyolojik olarak aniden ya da yaşla birlikte azalan enzim yetersizlikleri gaz, şişkinlik ve kabızlığın olmasında etkilidir. Ancak bu enzimlerin aynısı birçok doğal besinde de bulunur. Ve bu besinleri tükettiğinizde sindirim sistemindeki sıkıntılar hafifler.
Giriş Tarihi: 20.07.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 09:28