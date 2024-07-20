Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez hazımsızlık tarifini açıkladı: Şişkinliği dakikalar içinde yok ediyor! "Bir bardak suya bir kaşık..."

2 ana tip enzim vardır. Proteazlar proteini, amilazlar karbonhidratları, lipazlar ise yağ parçalar. İnce bağırsaklarımızda ise laktaz, maltaz ve sükraz gibi enzimlerde üretilir. Vücudumuz yeterli enzim üretemezse yiyecekleri sindiremeyiz, gaz, hazımsızlık, şişkinlik, yağlı dışkı, mikrobiyotada bozulma gibi semptomları gözleriz. Ancak güzel bir haberim de var. Bu enzimlerin aynısı birçok doğal besinde de bulunur ve yendiğinde sindirim sistemindeki sıkıntıların hafiflemesini de sağlar.

