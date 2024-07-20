Roza Galeri Roza Diyet Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez hazımsızlık tarifini açıkladı: Şişkinliği dakikalar içinde yok ediyor! "Bir bardak suya bir kaşık..."

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez hazımsızlık tarifini açıkladı: Şişkinliği dakikalar içinde yok ediyor! "Bir bardak suya bir kaşık..."

Vücutta fizyolojik olarak aniden ya da yaşla birlikte azalan enzim yetersizlikleri gaz, şişkinlik ve kabızlığın olmasında etkilidir. Ancak bu enzimlerin aynısı birçok doğal besinde de bulunur. Ve bu besinleri tükettiğinizde sindirim sistemindeki sıkıntılar hafifler.

Giriş Tarihi: 20.07.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 09:28
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez hazımsızlık tarifini açıkladı: Şişkinliği dakikalar içinde yok ediyor! Bir bardak suya bir kaşık...

Vücutta fizyolojik olarak aniden ya da yaşla birlikte azalan enzim yetersizlikleri gaz, şişkinlik ve kabızlığın olmasında etkilidir. Normalde tükürük bezlerimiz, mide, pankreas ve ince bağırsak mukozası yediğimiz yiyeceklerdeki karbonhidrat, protein ve yağların en küçük moleküllerine ayrılması için birçok çeşitte enzim salgılar. Bu enzimler vücutta kullanılır hale dönüşmesi için karbonhidrat, protein ve yağları en küçük parçalarına ayırır.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez hazımsızlık tarifini açıkladı: Şişkinliği dakikalar içinde yok ediyor! Bir bardak suya bir kaşık...

2 ana tip enzim vardır. Proteazlar proteini, amilazlar karbonhidratları, lipazlar ise yağ parçalar. İnce bağırsaklarımızda ise laktaz, maltaz ve sükraz gibi enzimlerde üretilir. Vücudumuz yeterli enzim üretemezse yiyecekleri sindiremeyiz, gaz, hazımsızlık, şişkinlik, yağlı dışkı, mikrobiyotada bozulma gibi semptomları gözleriz. Ancak güzel bir haberim de var. Bu enzimlerin aynısı birçok doğal besinde de bulunur ve yendiğinde sindirim sistemindeki sıkıntıların hafiflemesini de sağlar.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez hazımsızlık tarifini açıkladı: Şişkinliği dakikalar içinde yok ediyor! Bir bardak suya bir kaşık...

Taze ananasta bromelian adlı proteaz enzimi bulunur. Bromelian ödem atmaz sindirimi rahatlatır, şişkinliği önler. Ara öğünlerde taze ananası meyve porsiyonu olarak tercih edebilir ya da yemek ardına dilimleyerek bol su içerek yiyebilirsiniz.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez hazımsızlık tarifini açıkladı: Şişkinliği dakikalar içinde yok ediyor! Bir bardak suya bir kaşık...

Taze ve baharat zencefil zingibain adlı bir proteaz içerir. Hazımsızlığı önler. Zencefil amilaz ve lipaz enzimlerinin de vücutta üretimini arttırır. Bunun için çorba ve sebze yemeklerine bol baharat olarak zencefil ekleyebilirsiniz. Taze zencefilli sebze suları hazırlamakta hazımsızlığı önlemektedir. Pancar, taze zencefil, domatesi katı meyve sıkacağından geçirip biraz taze limon suyu sıkarak hazırlanan şişkinlik giderici bu tarif hazımsızlığa da iyi gelecektir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez hazımsızlık tarifini açıkladı: Şişkinliği dakikalar içinde yok ediyor! Bir bardak suya bir kaşık...

Kivide aktinidin proteaz enzimi bulunur. Kırmızı etlerin ve glutenli yiyeceklerin kolay sindirilmesini sağlar. Şişkinliği önler ve kabızlığı çözer. Meyve olarak 1 adet olgun ve yumuşak kiviyi bol su içerek yediğinizde bağırsaklar yumuşayacak ve kabızlık ortadan kalkabilecektir.

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