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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez kabızlığı bitiren tarifi açıkladı: "Kahvenin içine bir kaşık..."

Bu hafta yazıma tempolu yürüyerek başlayacağız. Yürümenin artan kanser türlerine karşı nasıl basit bir şifa kaynağı olduğunu göreceğiz. Ardından kahveyi şekersiz tüketmenin kabızlık gibi birçok rahatsızlığı önlediğine odaklanacağız. Elbette her dönem ihtiyaç duyduğumuz D vitaminini de hatırlamamız lazım.

Giriş Tarihi: 27.07.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:06
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez kabızlığı bitiren tarifi açıkladı: Kahvenin içine bir kaşık...

Doğru fiziksel aktivite ve iyi egzersiz planı yaparak birçok kanserden korunabilirsiniz. Bugün iyi araştırmalar düzenli aktivite yapmanın tüm kanserlerden yüzde 40 oranında korunabileceğimizi bize gösteriyor. Mesela hiç aktivite yapmıyorken artık düzenli yapmaya başladığınızda meme kanseri riskini yüzde 75, kolon kanseri riskini de yüzde 25 kadar azaltabiliyorsunuz. Bu bir mucize aslında. Düşünsenize ülkemizde kadınlarda en sık görülen meme kanserinden sadece yürüyerek korunma şansınız çok yüksek.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez kabızlığı bitiren tarifi açıkladı: Kahvenin içine bir kaşık...

Peki nasıl bir mekanizma ile egzersiz yapıldığında kanser koruyucu mekanizmalar vücudumuzda oluşuyor derseniz yanıtı çok net diyebilirim. Aerobik ve dayanıklılık egzersizlerini düzenli yaptığınızda; östrojen, insüline benzer büyüme faktörü ve insülin düzeyi dengelenerek, kas ve kanser hücresi arası iletişim sağlanıyor. Bu da inflamasyonu azaltarak, bağışıklık sistemini güçlendirerek, kanserli hücreyi detoksifiye ederek, safra asitlerinin metabolizmasını değiştirerek birçok kanser türünden sizi koruyor.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez kabızlığı bitiren tarifi açıkladı: Kahvenin içine bir kaşık...

EGZERSİZLER, HANGİ KANSERDEN NE KADAR KORUYOR?
Haftada en az 300 dakika orta yoğunluklu aerobik egzersizler veya 100 dakika yoğun aerobik aktiviteye ek olarak haftanın iki günü de kas dayanıklılığını artıran aktiviteler planladığınızda aşağıdaki kanser riskini ciddi oranlarda riski azaltabilirsiniz.

  • Pankreas kanserini yüzde 54
  • Safra kesesi kanserini yüzde 15
  • Meme kanserini yüzde 30-40
  • Kolon kanserini yüzde 70
  • Rahim içi kanserini yüzde 30
  • Akciğer kanseri yüzde 35
  • Yemek borusu kanserini yüzde 21
  • Böbrek kanserini yüzde 23
  • Prostat kanseri yüzde 25
  • Mide kanseri riskini ise yüzde 19
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez kabızlığı bitiren tarifi açıkladı: Kahvenin içine bir kaşık...

HAZIMSIZLIK VE KABIZLIĞA ÇÖZÜM KAHVE
Kahve içmeniz için bir neden daha var diyebilirim. Hazımsızlık sorunu yaşıyor ve sindirim tembelliğiniz varsa kahve bu sıkıntıların giderilmesinde en yararlı içeceklerden biri olduğunu unutmamak gerekiyor. Peki nasıl içeceğiz kahveyi? Güne aç karına kahvenize biraz Hindistancevizi yağı ekleyerek başlayın.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez kabızlığı bitiren tarifi açıkladı: Kahvenin içine bir kaşık...

Böylece bağırsak mikrobiyotasında bifidobakterler dediğimiz bağırsakların hareketlerini arttıran iyi bakterilerin artmasını sağlarsınız. Bağırsağın hareketlerini de arttırır. Ve bağırsak tembelliği de yaşamazsınız. Uzun süre tok kalmak için az sütlü kahve yeterlidir. Aç hissettiğiniz anda çeyrek su bardağı sütle kahvenizi hazırlayın. Kahve sindirim sisteminden tokluk sağlayan kolesistokinin hormonu salgılanmasını da arttırır. Açlığınız ortadan kalkar ve daha uzun süre tok kalırsınız.

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