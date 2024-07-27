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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez kabızlığı bitiren tarifi açıkladı: "Kahvenin içine bir kaşık..."
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez kabızlığı bitiren tarifi açıkladı: "Kahvenin içine bir kaşık..."
Bu hafta yazıma tempolu yürüyerek başlayacağız. Yürümenin artan kanser türlerine karşı nasıl basit bir şifa kaynağı olduğunu göreceğiz. Ardından kahveyi şekersiz tüketmenin kabızlık gibi birçok rahatsızlığı önlediğine odaklanacağız. Elbette her dönem ihtiyaç duyduğumuz D vitaminini de hatırlamamız lazım.
Giriş Tarihi: 27.07.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:06