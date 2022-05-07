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Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez şeker hastalarını uyardı! Bu ekmeği yiyenin kan şekeri yükselmiyor
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez şeker hastalarını uyardı! Bu ekmeği yiyenin kan şekeri yükselmiyor
Uzmanlar karbonhidrattan uzak durulması gerektiğini söylüyor ama sağlıklı beslenme için insanın karbonhidrata da ihtiyacı var. Peki bu çelişkili durumun içinden nasıl çıkaracağız? Tabii ki vücudumuza iyi gelen karbonhidratları bilinçli tüketerek.
Giriş Tarihi: 07.05.2022 10:35
Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 10:52