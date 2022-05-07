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Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez şeker hastalarını uyardı! Bu ekmeği yiyenin kan şekeri yükselmiyor

Uzmanlar karbonhidrattan uzak durulması gerektiğini söylüyor ama sağlıklı beslenme için insanın karbonhidrata da ihtiyacı var. Peki bu çelişkili durumun içinden nasıl çıkaracağız? Tabii ki vücudumuza iyi gelen karbonhidratları bilinçli tüketerek.

Giriş Tarihi: 07.05.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 10:52
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez şeker hastalarını uyardı! Bu ekmeği yiyenin kan şekeri yükselmiyor

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez şeker hastalarını uyardı! Bu ekmeği yiyenin kan şekeri yükselmiyor

Bilinenin aksine ilk insanlar sadece hayvansal besinleri tüketmiyor büyük miktarda çiğ meyve, bal ve nişastalı sebzeleri de tüketiyorlardı. Neolitik dönemde tarımsal bir yaşam tarzına geçişle karbonhidrat alımında artış gözlendi ve tahıllı bir diyet temel besin kaynağını oluşturdu.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez şeker hastalarını uyardı! Bu ekmeği yiyenin kan şekeri yükselmiyor

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez şeker hastalarını uyardı! Bu ekmeği yiyenin kan şekeri yükselmiyor

Karbonhidratlar temelde karbon, hidrojen ve oksijen moleküllerinden oluşan bir besin öğesi olup metabolik olarak sindirim sisteminde glikoza dönüşürler.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez şeker hastalarını uyardı! Bu ekmeği yiyenin kan şekeri yükselmiyor

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez şeker hastalarını uyardı! Bu ekmeği yiyenin kan şekeri yükselmiyor

Ve vücudumuzda birçok sistem karbonhidratları kullanarak organ çalışmasının devamlılığını sağlar. İçerdikleri karbon zinciri uzunluklarına göre monosakkaritler yani en küçük yapı taşlar, disakkarit, oligosakkarit ve polisakkaritler olmak üzere farklı formlarda besinlerin doğal yapısında bulunurlar.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez şeker hastalarını uyardı! Bu ekmeği yiyenin kan şekeri yükselmiyor

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez şeker hastalarını uyardı! Bu ekmeği yiyenin kan şekeri yükselmiyor

Karbon zinciri sayısı arttıkça karbonhidratların sindirimi ve emilimi güçleşir ve kan şekeri üzerine yükseltme yetenekleri de daha az olur.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez şeker hastalarını uyardı! Bu ekmeği yiyenin kan şekeri yükselmiyor

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez şeker hastalarını uyardı! Bu ekmeği yiyenin kan şekeri yükselmiyor

Bu durum bugünden 50 yıl önce yapılan araştırmalarda açıklığa kavuşmuş ve karbonhidratların karbon zinciri uzunluğu ile yemek sonrası kan şekerini yükseltme yetenekleri, insülin hormonunu uyarma etkileri belirlenmiştir.

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