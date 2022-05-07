Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez şeker hastalarını uyardı! Bu ekmeği yiyenin kan şekeri yükselmiyor

Ve vücudumuzda birçok sistem karbonhidratları kullanarak organ çalışmasının devamlılığını sağlar. İçerdikleri karbon zinciri uzunluklarına göre monosakkaritler yani en küçük yapı taşlar, disakkarit, oligosakkarit ve polisakkaritler olmak üzere farklı formlarda besinlerin doğal yapısında bulunurlar.