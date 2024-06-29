Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez uykuda bile cayır cayır yağ yaktıran yöntemi açıkladı! Metabolizmayı hızlandıran 10 madde

Proteinler sadece kas ve iskelet sitemi için değil ayrıca kan hücreleri ve hemoglobinin yapımı içinde mutlaka beslenmemizde yer alması gereken bir besin öğesidir. Yetersiz protein alımı vücudun metabolik sistemini çökerttiği için her gün düzenli olarak esansiyel amino asit içeren sağlıklı protein içeren yiyecekleri tüketmek önemlidir.