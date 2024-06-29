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Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez uykuda bile cayır cayır yağ yaktıran yöntemi açıkladı! Metabolizmayı hızlandıran 10 madde

Her şeyin fazlası zarar. Diyet yaparken sağlığımızı korumak için protein tüketmemiz tabii ki gerekli. Ancak aşırı tüketilen proteinin de farklı sağlık sorunlarına neden olduğunu unutmamakta fayda var.

Giriş Tarihi: 29.06.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 09:07
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez uykuda bile cayır cayır yağ yaktıran yöntemi açıkladı! Metabolizmayı hızlandıran 10 madde

Proteinler vücudun tüm sistemlerinin onarımı, kas ve iskelet sistemi ve vücut ağırlığı üzerinde etkindir. Kilo verme sürecinde öğünlerin protein içeriğinin bir miktar yüksek olmasının hem bedenimizde enerji kullanımını arttırması hem kas dokusunun korunmasını sağlaması hem de tokluk açısından etkisi önemlidir.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez uykuda bile cayır cayır yağ yaktıran yöntemi açıkladı! Metabolizmayı hızlandıran 10 madde

Proteinler sadece kas ve iskelet sitemi için değil ayrıca kan hücreleri ve hemoglobinin yapımı içinde mutlaka beslenmemizde yer alması gereken bir besin öğesidir. Yetersiz protein alımı vücudun metabolik sistemini çökerttiği için her gün düzenli olarak esansiyel amino asit içeren sağlıklı protein içeren yiyecekleri tüketmek önemlidir.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez uykuda bile cayır cayır yağ yaktıran yöntemi açıkladı! Metabolizmayı hızlandıran 10 madde

Zayıflama işin içine girdiğinde yapılan en büyük hata iyi kilo vermenin tek yolunun bol, serbest, istediğin kadar protein yemekten geçtiği fikrinin yağın olmasıdır. Oysa gereğinden fazla protein aynen yetersiz protein alımı gibi zayıflatmamakta hatta fazla proteinli besin yemenin kilo alımını arttırdığı da bilinmelidir.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez uykuda bile cayır cayır yağ yaktıran yöntemi açıkladı! Metabolizmayı hızlandıran 10 madde

Genelde sağlıklı yaşam için günlük protein ihtiyacı kilo başına 0.8 g olan protein miktarıdır. Zayıflamada ise bunu sadece bir miktar arttırarak yani kas kütlesini koruyarak yağ dokusunu azaltmak için 1.1-1.2 gr çıkarmak yeterlidir. Yani gelişigüzel yüksek proteinli diyet uygulamaya vücudun zayıflamada ihtiyacı da bulunmamaktadır.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez uykuda bile cayır cayır yağ yaktıran yöntemi açıkladı! Metabolizmayı hızlandıran 10 madde

Aşırı protein tüketiminin potansiyel sağlık riskleri bulunur. Fazla proteinli beslenmek vücudun asit yükünü arttırır, idrarla kemiklerden kalsiyumun çekilerek atımını sağlar, osteoporoz için zemin hazırlar. Fazla protein fazla kas alımını sağlamaz. Zayıflarken yüzde 80 hayvansal, yüzde 20 bitkisel kaynaklı protein içeren besinler ile beslenmek açlığı önleyen hormon artışını sağlar, vücudun durağan halde enerji harcamasını ideal arttırır, tokluğun uzun kalmasını sağlar.

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