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Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez uykuda bile cayır cayır yağ yaktıran yöntemi açıkladı! Metabolizmayı hızlandıran 10 madde
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez uykuda bile cayır cayır yağ yaktıran yöntemi açıkladı! Metabolizmayı hızlandıran 10 madde
Her şeyin fazlası zarar. Diyet yaparken sağlığımızı korumak için protein tüketmemiz tabii ki gerekli. Ancak aşırı tüketilen proteinin de farklı sağlık sorunlarına neden olduğunu unutmamakta fayda var.
Giriş Tarihi: 29.06.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 09:07