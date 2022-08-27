Roza Galeri Roza Diyet Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'den tüm yağları yok eden formül! Metabolizmayı hızlandırmanın altın kuralı...

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'den tüm yağları yok eden formül! Metabolizmayı hızlandırmanın altın kuralı...

Sağlıklı ve uzun bir hayat sürmek için vücudu ayakta tutan metabolizmanızı iyi tanımak ve onu doğru yönetmek önemli... Bu hafta sizin için; yaşam alışkanlıklarınızdan beslenme düzeninize, güçlü bir metabolizma için yapmanız gerekenleri araştırdım...