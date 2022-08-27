Roza Galeri Roza Diyet Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'den tüm yağları yok eden formül! Metabolizmayı hızlandırmanın altın kuralı...

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez'den tüm yağları yok eden formül! Metabolizmayı hızlandırmanın altın kuralı...

Sağlıklı ve uzun bir hayat sürmek için vücudu ayakta tutan metabolizmanızı iyi tanımak ve onu doğru yönetmek önemli... Bu hafta sizin için; yaşam alışkanlıklarınızdan beslenme düzeninize, güçlü bir metabolizma için yapmanız gerekenleri araştırdım...

SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 27.08.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 09:05
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez’den tüm yağları yok eden formül! Metabolizmayı hızlandırmanın altın kuralı...

Yaşam kalitenizi artırarak sağlıklı bir şekilde hayat sürdürmeniz ve sağlıklı yaşlanmanız için günlük yaşamınızda dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez’den tüm yağları yok eden formül! Metabolizmayı hızlandırmanın altın kuralı...

İyi yaşama dair pratik uygulanabilecek altın kurallar bedenimizi canlandırıyor, duygularımızın sürekli pozitif kalmasını sağlıyor ve beyin sağlığını güçlendiriyor.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez’den tüm yağları yok eden formül! Metabolizmayı hızlandırmanın altın kuralı...

İYİ UYUYUN

İnsan vücudunda doğal olarak bulunan ve uyku-uyanıklık döngüsünü düzenleyen bir hormon olan melatonin, uyurken hastalıklarla savaşmaya yardımcı olabilir.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez’den tüm yağları yok eden formül! Metabolizmayı hızlandırmanın altın kuralı...

Akşam ve karanlık ortamda melatonin düzeyleri yükselir bu da uykuya geçmenizi sağlar. Sabaha doğru melatonin düzeyleri düşer ve uyanmanızı sağlar.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez’den tüm yağları yok eden formül! Metabolizmayı hızlandırmanın altın kuralı...

Sağlıklı bir yaşam için iyi uyku çekmeniz, hafızanızı güçlendirirken konsantrasyonunuzun yükselmesine yardımcı olur. İyi uyku günde en az yedi en fazla 10 saat olarak tanımlanıyor.

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