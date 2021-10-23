Uzmanlar gençliğin şifresini verdi! Bu besinler yaşlanmayı durduruyor

Yaşlanma bireysel çeşitliliği olan bir süreçtir. Bir organizmada tüm organlar aynı hızda yaşlanmamaktadır. Yaşlanma programlı yaşlanma ve yıpranma tipi yaşlanma olarak karşımıza iki şekilde çıkabilmektedir. İnsanlardaki yaşam süresi moleküler anlamda serbest radikal seviyesi, doymamış yağ asidi düzeyi ve DNA tamir enzim seviyesi ile ilişkilendirilmektedir.

Yaşlanmaya bağlı biyomedikal olayları düzenleyerek, yaşlanma ile oluşan psikolojik değişimleri azaltarak ve yaşlılıkta sık görülen hastalıkları önleyerek bize biçilen yaş alma sürecini kontrol altına alabilmekteyiz.

Artık elimizdeki verilerle iyi düzenlenmiş doğal beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleriyle vücutta var olan doğal ve koruyucu mekanizmaları güçlendirerek yaşlanmanın yavaşlatılabileceğine inanılmaktadır.

Yaşlanmayı yavaşlatabilen en önemli diyet faktörü kalori kısıtlanması ile beslenmenin varlığıdır. Diğer diyet faktörünün resveratrol antioksidanından zengin besinlerle beslenmenin rapamisin hedef protein inhibitörü olan Sirtuin 1'i aktivite ettiği, antiinflamatuvar etki sağlayarak inflamasyonu arttıran biyomedikal ajanları azaltarak anti-aging dediğimiz yaşlanmayı yavaşlattığı gözlemlenmiştir.