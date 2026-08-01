Vücudu sıkılaştıracak formül! 6 adımda kas oranını artırın: Sadece yağ yakmayacaksınız...

Gerçekte aşırı korzitol yüksekliği ile karakterize bir hastalık bulunur ve bunun adı Cushing Sendromudur. Bu bahsettiğim hastalıkta bu belirtiler mevcuttur. Bu hastalık 1 milyonda 10 kişide görülür ve insidansı oldukça düşüktür.

"Sabah kahvesi içtim kortizolüm yükseldi ve biyolojik ritmim bozuldu" diye bir bilimsel bilgi yoktur. Sabah kortizol yüksektir ve kafein bir miktar kortizolü artırsa da hastalık yapacak seviyelere asla çıkarmaz. Kahveyi sabah güvenle için. Ama dozunda.

Spor bazen kortizolü geçici yükseltebilir. Bunu spor yapmamalısınız diye yorumlamak anlamsızdır. Çünkü Uzun süren egzersizlere bu beklenen biyolojik bir yanıt olup sonra düşer. Günün her zamanı düzenli egzersiz yapın.

