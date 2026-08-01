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Vücudu sıkılaştıracak formül! 6 adımda kas oranını artırın: Sadece yağ yakmayacaksınız...
Vücudu sıkılaştıracak formül! 6 adımda kas oranını artırın: Sadece yağ yakmayacaksınız...
Hazır gıdalardaki endüstriyel fruktozun aşırı tüketimi bel çevresi ve karaciğer yağlanmasını artırırken, doğru porsiyonda tüketilen meyve sağlıklı beslenmenin parçası olmaya devam ediyor. Kilo vermeyi zorlaştıran en büyük hatalardan biri fark edilmeden aşırı fruktoz tüketimidir.
Giriş Tarihi: 01.08.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 09:47