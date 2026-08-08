Roza
Galeri
Roza Diyet
Yağları cayır cayır yakan 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...
Yağları cayır cayır yakan 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...
Vücudun yağ depolamasını yöneten insülin ile yağ yakımını destekleyen glukagon arasındaki denge, kilo vermenin en kritik noktalarından biri... Doğru beslenme düzeniyle bu mekanizmanın yeniden aktif hale getirilebiliyor. Öğün aralarını uzatmak ve protein ağırlıklı öğünler tercih etmek de glukagon hormonunu harekete geçirerek yağ yakımını destekliyor.
Giriş Tarihi: 08.08.2026 10:55
Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 13:26