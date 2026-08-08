Yağları cayır cayır yakan 5 altın kural! Sabah kahvenize bir kaşık ekleyin...

UZUN AÇLIK SÜRELERİ ÖNEMLİ

1- Sürekli atıştırmak ve bu atıştırmanın karbonhidrat içeren yiyecek olması insülinin sürekli salgılanmasını sağlar ve glukagonun aktifleşmesini önler. Yağ yakımı bloke olur. Sık yemekten uzaklaşın.

2- Öğün düzeni glukagon duyarlılığını sağlar. 3 ana 1 ya da maksimum 2 ara öğün protein ve yağdan zengin olmak kaydıyla açlık glukagon hormonunu düşürür ve yağ yakımını da başlatır.

3- Uzun aç kalma süresinde aktifleşir. Uzun açlıkta karbonhidrat olmayan kaynaklar yağlar ve proteinlerden vücudun ihtiyacı olan glikoz üretimini sağlar. Bu sebeple gece 12 açlığı ve öğünler arasında 4 saat açlık yağ yakımını aktifleştirir.

4- Kalori kısıtlamasıyla direkt glukagon duyarlılığı artarak yağ kaybını tetiklemektedir. Az ye çok hareket et işe yarayan ve yağ yakımını artıran bir fizyolojidir, bunu unutmamak gerekiyor.

5- Kan şekerini dengeleyen, glisemik indeksi düşük rafinasyona uğramayan karbonhidratlardan metabolizmanıza uygun miktarda yiyerek glukagon direncini kırıp yağ yakmaya hızlıca başlayın.