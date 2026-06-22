65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

Zamana karşı duruşuyla ilgili en çok konuşulan açıklamayı ise yaşlanma felsefesiyle yapıyor. Kırışıklıkları ya da zamanın bıraktığı izleri sevdiğini söylemediğini ancak bunları kabul etmeyi seçtiğini belirten dünyaca ünlü ikon, son noktayı şu sözlerle koyuyor: