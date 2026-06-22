Roza
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Roza Güzellik
65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...
65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...
Günümüzde bitmek bilmeyen cilt bakım adımları, popüler ürünler ve her gün bir yenisi eklenen güzellik trendleri arasında kaybolmamak neredeyse imkansız. Peki, aynaya her baktığınızda daha canlı, taze ve genç bir görünüm yakalamanın yolu gerçekten bu kadar karmaşık mı? Sektörün zirvesindeki dünyaca ünlü bir makyaj dehası, tam da bu soruya yanıt niteliğinde ezber bozan bir formül paylaştı. Kendi yaş almayan görüntüsüyle de iddiasını kanıtlayan ismin tavsiyelerine bakın!
Giriş Tarihi: 22.06.2026 14:13