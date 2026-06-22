Roza Galeri Roza Güzellik 65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

Günümüzde bitmek bilmeyen cilt bakım adımları, popüler ürünler ve her gün bir yenisi eklenen güzellik trendleri arasında kaybolmamak neredeyse imkansız. Peki, aynaya her baktığınızda daha canlı, taze ve genç bir görünüm yakalamanın yolu gerçekten bu kadar karmaşık mı? Sektörün zirvesindeki dünyaca ünlü bir makyaj dehası, tam da bu soruya yanıt niteliğinde ezber bozan bir formül paylaştı. Kendi yaş almayan görüntüsüyle de iddiasını kanıtlayan ismin tavsiyelerine bakın!

Giriş Tarihi: 22.06.2026 14:13
65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

Zamana meydan okumak ve her yaşta canlı bir cilt görünümüne sahip olmak, çoğunlukla çok aşamalı zahmetli bakım rutinleri ya da yoğun uygulamalarla bağdaştırılır.

65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

Ancak sektörün zirvesindeki saygın bir isim, genç ve taze kalmanın asıl şifresinin çok daha sade bir felsefede saklı olduğunu belirtiyor.

65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

Kendisi de ilerleyen yaşına rağmen doğal ve duru görüntüsüyle dikkat çeken ünlü uzman, yaş aldıkça yapılan kritik hataları ve cildin enerjisini ortaya çıkaracak o en temel kuralı paylaştı. İşte detaylar...

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65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

Güzellik dünyasının en tanınan isimlerinden Laura Mercier, 65 yaşındaki gencecik ve dinamik görünümüyle yıllara meydan okumaya devam ediyor.

65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

Milyonlarca kadına ilham veren ünlü isim, genç görünmenin sırrının yoğun işlemlerde ya da karmaşık rutinlerde değil, kişinin kendisini olduğu gibi kabul etmesinde yattığını söylüyor.

65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

"YÜZÜN KARAKTERİNİ SİLEN AĞIR UYGULAMALARDAN UZAK DURUN"

Güzellik anlayışının yıllar içinde neredeyse hiç değişmediğini belirten efsanevi isim, makyajda amacın kusurları tamamen gizlemek olmadığını belirtiyor.

65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

Doğal görünümün her zaman daha güçlü bir etki yarattığını vurgulayan Mercier, yüzün karakterini silen ağır uygulamalardan özellikle uzak durduğunu ifade ediyor.

65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

Gençlik yıllarında kendisi de özgüven eksikliği yaşadığını ve uzun süre görünüşüyle barışmakta zorlandığını anlatan ünlü makyaj sanatçısı, kadınlara şu tavsiyede bulunuyor:

"Kendinizde sevdiğiniz şeyleri bulun. İnsanlar sürekli kusurlarını düzeltmeye çalışmak yerine, beğendikleri özelliklerine odaklanmalı."

65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

YAŞ İLERLEDİKÇE DEĞİŞMESİ GEREKEN ALIŞKANLIKLAR

Yıllardır doğal güzellik akımının merkezinde yer alan Mercier, yüzü tamamen kapatan yoğun makyaj yerine hafif ürünlerle cildin doğal dokusunun korunmasını öneriyor.

65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

Özellikle ilerleyen yaşlarda fazla kapatıcılık sağlayan ürünlerin yüz hatlarını sert gösterebildiğini söyleyen uzman, makyajın kişiyi maskelemek yerine canlandırması gerektiğini vurguluyor.

65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

Yaş ilerledikçe bazı küçük değişikliklerin önemli hale geldiğini belirten Mercier, can alıcı tüyolarını şöyle sıralıyor:

65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

Açık Tonların Gücü: Daha açık tonların tercih edilmesi yüzü daha aydınlık gösterirken, koyu renkler zaman zaman sert ve yorgun bir ifade yaratabiliyor.

65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

Yoğun Pudra Hatası: İlerleyen yaşlarda cilt daha fazla kuruma eğilimi gösterdiği için yoğun pudra kullanımı cildi olduğundan daha yaşlı gösterebiliyor.

65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

Seyrelen Kaşlar: Zamanla seyrelen kaşların hafifçe belirginleştirilmesi, yüzü anında daha dinamik gösteren detaylardan biri.

65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

CİLT BAKIMINDA SADELİĞİN ÖNEMİ

Cilt bakımında sadeliğe dikkat çeken Laura Mercier, günümüzde popüler olan çok aşamalı rutinlerin her zaman gerekli olmadığını söylüyor.

65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

Bakımda asıl önemli olanın istikrar olduğunu belirten ünlü isim, cildin her gün düzenli şekilde temizlenmesini ve ihtiyaçlarına uygun ürünlerle desteklenmesini tavsiye ediyor. Güneş koruyucu ise Mercier'nin yıllardır asla vazgeçmediği ürünlerin başında geliyor.

65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

Sadece ürünlerin içeriği değil, uygulama şeklinin de fark yarattığını belirten uzman, cilde nazik masaj yaparak ürünleri yedirmenin dolaşımı desteklediğini ve yüzün daha dinlenmiş görünmesine yardımcı olduğunu aktarıyor.

65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

"YAŞLANMAYI DURDURMAYA ÇALIŞMIYORUM"

Beslenmede katı kurallar ve kısıtlayıcı diyetler yerine sürdürülebilir, sebze ağırlıklı ve dengeli bir yaklaşım geliştirdiğini ifade eden Mercier, kişinin kendisini enerjik hissetmesinin de genç görünüm üzerinde doğrudan etkili olduğunu vurguluyor.

65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

Zamana karşı duruşuyla ilgili en çok konuşulan açıklamayı ise yaşlanma felsefesiyle yapıyor. Kırışıklıkları ya da zamanın bıraktığı izleri sevdiğini söylemediğini ancak bunları kabul etmeyi seçtiğini belirten dünyaca ünlü ikon, son noktayı şu sözlerle koyuyor:

65 yaşında 10 yaş birden gençleşin! Dünyaca ünlü makyaj uzmanından yaşlanmayı durduran sırlar: En önemli kural...

"Genç görünmenin peşinde koşarken kendi kimliğinizi kaybetmeyin. Güzellik kusursuz görünmekten değil, kişinin kendisini olduğu gibi taşıyabilmesinden geçer. Yıllar geçtikçe değişen yüz hatları yaşanmışlıkların bir parçası; asıl önemli olan bu değişimi korkuyla değil, özgüvenle karşılayabilmek."

Haber Girişi Gözde Nur - Editör
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