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Bir lokması bile 10 yıl yaşlandırıyor! Ağzınıza bile sürmeyin…

Yaş ilerledikçe cilt üzerinde kırışıklık gibi bazı yaşlanma belirtileri ortaya çıkabilir. Ancak bazı insanlara dikkatli bir şekilde baktığınızda 50 yaşında olmasına rağmen daha genç gösteriyor olabilir. Bunun asıl nedeni ise şüphesiz beslenme düzenimizden kaynaklı. Dr. Saleena Zimri, bu konu ile ilgili önemli açıklamalar yaparken hangi besinlerin yaşlanmayı hızlandırdığını anlattı.

Giriş Tarihi: 16.09.2024 13:35 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 13:35
Bir lokması bile 10 yıl yaşlandırıyor! Ağzınıza bile sürmeyin…

Pek çok kişi günlük hayatında tüketmiş oldukları besinlerin cildini etkilediğinin farkında olmayabilir. Beslenme düzeninde yapacağınız ufak bir değişiklikle yaşlanmanın etkilerini durdurabilir ve çok daha sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz. Ayrıca yazımızın devamında cildinize yararlı olan besinleri okuyabilirsiniz.

Bir lokması bile 10 yıl yaşlandırıyor! Ağzınıza bile sürmeyin…

BU BESİNLER TÜKETMEK KIRIŞIKLIK OLUŞUMUNU ARTIRIYOR

Dr. Saleena Zimri, yapmış olduğu açıklamalarda, şeker oranı yüksek olan besinlerin cilt sağlığını son derece olumsuz etkilediğini söyledi.

Bir lokması bile 10 yıl yaşlandırıyor! Ağzınıza bile sürmeyin…

Bu tarz besinlerin tüketimi sonucu, yaşlanma belirtilerin hızlanabilir ve genel sağlığınız risk altına girebilir.

Bir lokması bile 10 yıl yaşlandırıyor! Ağzınıza bile sürmeyin…

Uzmanın ifadelerine göre, çok fazla şeker tüketildiğinde, vücut glikasyon adı verilen bir süreçten geçer. Bu süreçte şeker molekülleri, cildin sıkılığını korumak için çok önemli olan kolajen ve elastin gibi proteinlere bağlanır.

Bir lokması bile 10 yıl yaşlandırıyor! Ağzınıza bile sürmeyin…

Ancak, glikasyon bu proteinleri zayıflatır ve cildin doğal sıkılığını kaybetmesine yol açar.

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