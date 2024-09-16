Bir lokması bile 10 yıl yaşlandırıyor! Ağzınıza bile sürmeyin…
Yaş ilerledikçe cilt üzerinde kırışıklık gibi bazı yaşlanma belirtileri ortaya çıkabilir. Ancak bazı insanlara dikkatli bir şekilde baktığınızda 50 yaşında olmasına rağmen daha genç gösteriyor olabilir. Bunun asıl nedeni ise şüphesiz beslenme düzenimizden kaynaklı. Dr. Saleena Zimri, bu konu ile ilgili önemli açıklamalar yaparken hangi besinlerin yaşlanmayı hızlandırdığını anlattı.
Giriş Tarihi: 16.09.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 13:35