Bu şekilde uyumak kelliğe neden oluyor! Saçlarınızı adeta avuç avuç döküyor…

Her gün belirli oranda saçlar dökülebilir ancak, saç dökülmeleri fazla olduğunda dikkat edilmesi önemlidir. Saç dökülmesinin birden fazla nedeni olabilir. Bu nedenler arasında stres, ilaç kullanımı, mevsim geçişleri ve bazı hastalıklar sonucunda olabilir. Ancak, bu durumlardan şüphelenmiyor ve saçlarınızın neden bu kadar yoğun döküldüğünü merak ediyorsanız cevabı muhtemelen uyku alışkanlığınızdan dolayıdır. Peki, nasıl? İşte detaylar…