Dermatologların önerisi! 10 yıl genç görünmenin sırrı bu kremde

Daha genç görünmenin sırrı sihirli bir iksirden gelmez, ama bu iyi haber: Güç aslında içinizde. Günlük rutininizde yapacağınız birkaç basit değişiklikle, herkesin yaşına göre harika göründüğünü söylediği kişi olmayı başarabilirsiniz.

Tam olarak ne yapacağımızı öğrenmek için Westside Mount Sinai Dermatoloji Fakültesi'nde Dermatoloji Doçenti Dr. Angela J. Lamb, 10 yaş daha genç görünmek için en önemli tavsiyelerini verdi.

Güneş Kremini Her 90 Dakikada Bir Uygulayın Dr. Lamb, "Güneş kremi kullanın: Cildinizin genç ve sağlıklı görünmesini sağlamanın en iyi yolu budur" diyor. "Dışarıdayken her 90 dakikada bir yeniden uygulayın." tavsiyesinde bulunuyor. Aslında, bir çalışma, her gün geniş spektrumlu bir güneş kremi kullanırsanız, onu arada bir kullanan birine göre %24 daha az cilt yaşlanması yaşayacağınızı gösterdi.

Gözlerini Ovalama İnsanların en hızlı yaşlandığı yeri düşünün; boyun, alın ve gözler. Evet, gözlerin altındaki ve çevresindeki cilt, hassas ve kırılgan olabilir. Bir dahaki sefere birine sinirlendiğinde ve uzun bir günün sonunda gözlerini ovuşturduğunuzda bunu hatırlayabilirsiniz. Küçük kan damarlarında hasara neden olabilir ve şişmeye, hatta kaz ayağına neden olabilir.

Bir Seruma Yatırım Yapın Dr. Lamb, "İyi bir seruma yatırım yapın" diyor. "Serumlar, aktif maddeler içeren güçlü üründür ve çok önemlidirler! C, A, E vitaminlerini topikal olarak düşünün." diyor.