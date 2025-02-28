Roza Galeri Roza Güzellik Dünyaca ünlü dermatolog tutam tutam dökülen saçların sebebini açıkladı! Binlerce kişi izledi: "Eğer saçınızı böyle yıkıyorsanız..."

Dünyaca ünlü dermatolog tutam tutam dökülen saçların sebebini açıkladı! Binlerce kişi izledi: "Eğer saçınızı böyle yıkıyorsanız..."

Harvard mezunu dermatolog ve cilt kanseri cerrahısı Dr. Neera Nathan, sağlıklı bir saç derisi ve gür saçlar için asla uygulamayacağı üç alışkanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram üzerinden yayınladığı videosunda, bu alışkanlıkların "tartışmaya açık" olduğunu ancak saç dökülmesi yaşayanlar için önemli uyarılar içerdiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 28.02.2025 08:37 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 08:39
Dünyaca ünlü dermatolog tutam tutam dökülen saçların sebebini açıkladı! Binlerce kişi izledi: Eğer saçınızı böyle yıkıyorsanız...

Dr. Nathan, "Saçım dökülmeye başladığında bu alışkanlıkları terk ettim. Sağlıklı saçlara sahip olmak isteyen herkesin dikkate alması gereken konular bunlar" dedi.

Dünyaca ünlü dermatolog tutam tutam dökülen saçların sebebini açıkladı! Binlerce kişi izledi: Eğer saçınızı böyle yıkıyorsanız...

1. SAÇI 3 GÜNDEN UZUN SÜRE YIKAMAMAK

Dr. Nathan'ın ilk dikkat çektiği konu, saç yıkama sıklığı oldu. Uzun süre yıkanmayan saç derisinin, yağ, ölü deri ve ürün kalıntıları nedeniyle tıkanabileceğini belirten uzman, bu durumun iltihaba yol açarak saç dökülmesine neden olabileceğini vurguladı.

Dünyaca ünlü dermatolog tutam tutam dökülen saçların sebebini açıkladı! Binlerce kişi izledi: Eğer saçınızı böyle yıkıyorsanız...

"Saç derimiz verimli bir toprak gibi düşünülmeli. Eğer bu toprak temiz ve sağlıklı olmazsa, üzerinde yetişen saçlar da gür ve canlı olamaz" diyen Dr. Nathan, sık saç yıkamanın dökülmeyi artırdığını düşünmenin yanlış olduğunu belirtti.

Dünyaca ünlü dermatolog tutam tutam dökülen saçların sebebini açıkladı! Binlerce kişi izledi: Eğer saçınızı böyle yıkıyorsanız...

Ancak her saç tipinin farklı ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken uzman, sık yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda temizleme etkili bakım ürünlerinin kullanılabileceğini önerdi.

Dünyaca ünlü dermatolog tutam tutam dökülen saçların sebebini açıkladı! Binlerce kişi izledi: Eğer saçınızı böyle yıkıyorsanız...

2. BREZİLYA FÖNÜ YAPTIRMAMAK

Dr. Nathan'ın uzak durduğu ikinci uygulama Brezilya fönü. Popüler bir kalıcı düzleştirme yöntemi olan bu işlemin, saç sağlığı için ciddi riskler taşıdığını belirtti.

SON DAKİKA SON DAKİKA