Roza Galeri Roza Güzellik Dünyaca ünlü dermatolog tutam tutam dökülen saçların sebebini açıkladı! Binlerce kişi izledi: "Eğer saçınızı böyle yıkıyorsanız..."

Dünyaca ünlü dermatolog tutam tutam dökülen saçların sebebini açıkladı! Binlerce kişi izledi: "Eğer saçınızı böyle yıkıyorsanız..."

Harvard mezunu dermatolog ve cilt kanseri cerrahısı Dr. Neera Nathan, sağlıklı bir saç derisi ve gür saçlar için asla uygulamayacağı üç alışkanlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram üzerinden yayınladığı videosunda, bu alışkanlıkların "tartışmaya açık" olduğunu ancak saç dökülmesi yaşayanlar için önemli uyarılar içerdiğini belirtti.