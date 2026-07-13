Fransız Kadınlarının Yaşlanmama Sırrı Ortaya Çıktı! Ne Dolgu Ne Ameliyat… Uzmanlar Tüyoyu Verdi

1. Maskelemek Yerine Kusurları Kucaklamak: Fransız bakım kültüründe makyaj, cildi kalın bir tabakayla gizlemek için değil, sağlıklı dokuyu ön plana çıkarmak için bir araç olarak görülüyor. Yoğun fondötenlerin yerini hafif yapılı lokal kapatıcılar alırken; odağı cildin pürüzlerine değil, tek bir vurucu noktaya (örneğin zamansız bir kırmızı ruja) çekiyorlar.

Çünkü mat ve kalın katmanlar kırışıklıkları saklamıyor, tam aksine derinleştirerek yaşlı bir illüzyon yaratıyor. Cilt ne kadar şeffaf kalırsa, yaş o kadar az belli oluyor.