İbn-i Sina’nın binlerce yıllık gençlik sırrı ortaya çıktı! Hürrem Sultan’ın güzellik iksiri bakın neymiş…

2. GÜL SUYUNUN FAYDALARI

Dünyaca ünlü tıp alimine göre, gül suyu da derinlemesine temizlik sağlayan önemli bir içerik olarak görülmüş. Genellikle her cilt tipine uyan ve temiz cilde tonik niyetine uygulanan gül suyu aynı zamanda cildin nemlenmesinde ve kırışıklıkların önlenmesinde de oldukça faydalı.