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Roza Güzellik
İbn-i Sina’nın binlerce yıllık gençlik sırrı ortaya çıktı! Hürrem Sultan’ın güzellik iksiri bakın neymiş…
İbn-i Sina’nın binlerce yıllık gençlik sırrı ortaya çıktı! Hürrem Sultan’ın güzellik iksiri bakın neymiş…
Hürrem Sultan'ın güzelliği asırlar geçmesine rağmen hala dilden dile dolaşmaya devam ediyor. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın güzeller güzeli eşinin güzellik sırrını hiç merak etmiş miydiniz? Ünlü hekim İbni-i Sina'dan o dönemlerde yaşayan kadınların kulandığı 5 güzellik tüyosu…
Giriş Tarihi: 24.05.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 16:59