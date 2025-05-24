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İbn-i Sina’nın binlerce yıllık gençlik sırrı ortaya çıktı! Hürrem Sultan’ın güzellik iksiri bakın neymiş…

Hürrem Sultan'ın güzelliği asırlar geçmesine rağmen hala dilden dile dolaşmaya devam ediyor. Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın güzeller güzeli eşinin güzellik sırrını hiç merak etmiş miydiniz? Ünlü hekim İbni-i Sina'dan o dönemlerde yaşayan kadınların kulandığı 5 güzellik tüyosu…

Giriş Tarihi: 24.05.2025 16:59 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 16:59
İbn-i Sina’nın binlerce yıllık gençlik sırrı ortaya çıktı! Hürrem Sultan’ın güzellik iksiri bakın neymiş…

Tıp dünyasında yaptığı yeniliklerlerle tüm dünyaya adını duyurmuş olan İbni-i Sina, binlerce yıl öncesinden paylaştığı cilt bakım tüyoları ile yeniden gündeme geldi. Peki ama ünlü alimin binlerce yıl öncesinden paylaştığı cilt bakımı ipuçları neler? İşte cevabı…

İbn-i Sina’nın binlerce yıllık gençlik sırrı ortaya çıktı! Hürrem Sultan’ın güzellik iksiri bakın neymiş…

1. CİLDİ DERİNLEMESİNE TEMİZLEMEK

İbn-i Sina'ya göre en önemli adım cildi derinlemesine temizlemek. Cildinizi güzelce temizleyerek hem gün içerisinde biriken kirden hem de fazla yağdan arındırmış olursunuz.

İbn-i Sina’nın binlerce yıllık gençlik sırrı ortaya çıktı! Hürrem Sultan’ın güzellik iksiri bakın neymiş…

İbn-i Sina, derinlemesine temizlik işlemi için, şimdilerde cildi kuruttuğu öne sürüldüğünden sık tercih edilmeyen doğal sabunları önerirmiş.

NOT: Olası bir alerjen veya yan etki riskine karşı öncelikli olarak doktorunuza danışmayı unutmayınız.

İbn-i Sina’nın binlerce yıllık gençlik sırrı ortaya çıktı! Hürrem Sultan’ın güzellik iksiri bakın neymiş…

2. GÜL SUYUNUN FAYDALARI

Dünyaca ünlü tıp alimine göre, gül suyu da derinlemesine temizlik sağlayan önemli bir içerik olarak görülmüş. Genellikle her cilt tipine uyan ve temiz cilde tonik niyetine uygulanan gül suyu aynı zamanda cildin nemlenmesinde ve kırışıklıkların önlenmesinde de oldukça faydalı.

İbn-i Sina’nın binlerce yıllık gençlik sırrı ortaya çıktı! Hürrem Sultan’ın güzellik iksiri bakın neymiş…

2. GÜL SUYUNUN FAYDALARI

Dünyaca ünlü tıp alimine göre, gül suyu da derinlemesine temizlik sağlayan önemli bir içerik olarak görülmüş. Genellikle her cilt tipine uyan ve temiz cilde tonik niyetine uygulanan gül suyu aynı zamanda cildin nemlenmesinde ve kırışıklıkların önlenmesinde de oldukça faydalı.