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Koyu halkaları silgi gibi siliyor! Saniyeler içerisinde göz altı morluklarından kurtulun…

Göz altı morlukları pek çoğumuzun makyaj rutinindeki en zorlu alanlardan biri. Kapatıcılar her ne kadar etkili ürünler olsa da tek başlarına yeterli olmayabiliyor. İşte bu noktada devreye renk düzenleyiciler giriyor. Son dönemin en popüler makyaj tekniklerinden biri olan 'color correcting' yani renk düzeltme yöntemi, göz altı morluklarını nötrleyerek daha aydınlık ve pürüzsüz bir görünüm elde etmenizi sağlıyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2025 14:56 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 15:18
Koyu halkaları silgi gibi siliyor! Saniyeler içerisinde göz altı morluklarından kurtulun…

Yorgunluk, uykusuzluk, stres ve genetik faktörler… Göz altı morluklarının arkasında birçok sebep var.

Koyu halkaları silgi gibi siliyor! Saniyeler içerisinde göz altı morluklarından kurtulun…

Hayat temposunun hızlanmasıyla birlikte göz çevresindeki yorgunluk belirtileri daha belirgin hale geliyor.

Koyu halkaları silgi gibi siliyor! Saniyeler içerisinde göz altı morluklarından kurtulun…

Ancak doğru bakım ve birkaç basit makyaj tekniğiyle bu sorunu en aza indirmenizde oldukça mümkün.

Koyu halkaları silgi gibi siliyor! Saniyeler içerisinde göz altı morluklarından kurtulun…

İLK ADIM: DOĞAL YÖNTEMLER

Günümüzde her ne kadar koyu halkalar için tedavi yöntemleri olsada, evde yapılan temel bakım numaraları da en az bu yöntemler kadar etkili olabilir.

Koyu halkaları silgi gibi siliyor! Saniyeler içerisinde göz altı morluklarından kurtulun…

SALATALIK KOMPRESİ

Salatalığın içinde bol miktarda su bulunduğunu herkes bilir. Ancak C vitamini ve folik asit içeren bu besin koyu halkaların giderilmesine de oldukça yardımcı olur.