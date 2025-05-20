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Roza Güzellik
Koyu halkaları silgi gibi siliyor! Saniyeler içerisinde göz altı morluklarından kurtulun…
Koyu halkaları silgi gibi siliyor! Saniyeler içerisinde göz altı morluklarından kurtulun…
Göz altı morlukları pek çoğumuzun makyaj rutinindeki en zorlu alanlardan biri. Kapatıcılar her ne kadar etkili ürünler olsa da tek başlarına yeterli olmayabiliyor. İşte bu noktada devreye renk düzenleyiciler giriyor. Son dönemin en popüler makyaj tekniklerinden biri olan 'color correcting' yani renk düzeltme yöntemi, göz altı morluklarını nötrleyerek daha aydınlık ve pürüzsüz bir görünüm elde etmenizi sağlıyor.
Giriş Tarihi: 20.05.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 15:18