Kylie Jenner’ın pürüzsüz cildinin sırrı! Bu yöntem cildi parıl parıl parlatıyor…

Paris Moda Haftası'ndaki güzelliği ile dikkat çeken Kylie Jenner'ın pürüzsüz cildi de oldukça beğeniliyor. Yoğun geçen moda haftası, çekim ve etkinliklere rağmen pürüzsüz bir cilt görüntüsüne sahip olan Kylie'nin cilt bakım rutini merak konusu. Konu ile ilgili Jenner'ın sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu bir videoda ise cildine uyguladığı rutin kısa sürede popüler oldu.