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Kylie Jenner’ın pürüzsüz cildinin sırrı! Bu yöntem cildi parıl parıl parlatıyor…

Paris Moda Haftası'ndaki güzelliği ile dikkat çeken Kylie Jenner'ın pürüzsüz cildi de oldukça beğeniliyor. Yoğun geçen moda haftası, çekim ve etkinliklere rağmen pürüzsüz bir cilt görüntüsüne sahip olan Kylie'nin cilt bakım rutini merak konusu. Konu ile ilgili Jenner'ın sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu bir videoda ise cildine uyguladığı rutin kısa sürede popüler oldu.

Giriş Tarihi: 08.10.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 13:32
Kylie Jenner’ın pürüzsüz cildinin sırrı! Bu yöntem cildi parıl parıl parlatıyor…

Kylie'nin sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu videosunda etkinliklere gitmeden öncesinde cildine uygulamış olduğu bir rutinini paylaştı. Hayranları ise bu rutinin onun pürüzsüz cildinin sırrı olduğunu düşündüler. İşte detaylar…

Kylie Jenner’ın pürüzsüz cildinin sırrı! Bu yöntem cildi parıl parıl parlatıyor…

Not: Hassas bir cilt yapısına sahipseniz Kylie Jenner'ın paylaşmış olduğu videodaki cilt bakım rutinini denemeden önce bir uzmana danışmanız önerilir.

Kylie Jenner’ın pürüzsüz cildinin sırrı! Bu yöntem cildi parıl parıl parlatıyor…

KYLİE JENNER'IN CİLDİNİN ARKASINDA SIR

Kylie, paylaşmış olduğu videoda ilk olarak yüzünü yıkıyor ve temiz bir havlu ile yüzünü kuruluyor.

Kylie Jenner’ın pürüzsüz cildinin sırrı! Bu yöntem cildi parıl parıl parlatıyor…

Videonun devamında ise içerisi buzlu su dolu bir kaseyi gösterdi ve bu kasenin içerisine yüzünü daldırdı.

Kylie Jenner’ın pürüzsüz cildinin sırrı! Bu yöntem cildi parıl parıl parlatıyor…

Kısa sürede yüzünü buzlu sudan çıkaran Kylie, ikinci kez buzlu suya yüzünü batırdı ve kısa süre sonra tekrar çıkardı.

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