Saç yağlanması derdini bitiriyor! Tek yapmanız gereken saçınızı yıkarken…

Yağlı saç görüntüsü rahatsız edici ve öz güven düşürücü olabilir. Saçlarınızı düzenli olarak yıkıyorsunuz ancak yağlı görüntüyü engelleyemiyor ya da hızlı bir şekilde yağlanmasının önüne geçemiyor musunuz? Kuaför Pascal Schymick bu konuda önemli püf noktaları sıraladı. Aynı zamanda sizler için hem saçlarınıza bakım yapacak hem de yağlanmayı azaltacak maske önerilerini derledik. Gelin detayları birlikte inceleyelim.