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Saç yağlanması derdini bitiriyor! Tek yapmanız gereken saçınızı yıkarken…

Yağlı saç görüntüsü rahatsız edici ve öz güven düşürücü olabilir. Saçlarınızı düzenli olarak yıkıyorsunuz ancak yağlı görüntüyü engelleyemiyor ya da hızlı bir şekilde yağlanmasının önüne geçemiyor musunuz? Kuaför Pascal Schymick bu konuda önemli püf noktaları sıraladı. Aynı zamanda sizler için hem saçlarınıza bakım yapacak hem de yağlanmayı azaltacak maske önerilerini derledik. Gelin detayları birlikte inceleyelim.

Giriş Tarihi: 09.09.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 15:43
Saç yağlanması derdini bitiriyor! Tek yapmanız gereken saçınızı yıkarken…

Birçok kişi saçlarının tertemiz ve son derece sağlıklı görünmesini ister ancak bazen yanlış bakım ya da iyi durulamama gibi nedenlerden dolayı saçlarımız yağlı görünebilir. Peki, bu durumun önüne nasıl geçebiliriz? İşte detaylar…

Saç yağlanması derdini bitiriyor! Tek yapmanız gereken saçınızı yıkarken…

YAĞLI SAÇLAR İÇİN İPUÇLARI

Yağlı saçların önüne geçmek ve saçlarınızın daha yavaş bir şekilde yağlanmasını sağlamak için oldukça basit birkaç ipucu bulunur.

Saç yağlanması derdini bitiriyor! Tek yapmanız gereken saçınızı yıkarken…

SU SICAKLIĞINI DÜŞÜRÜN

Kuaför Pascal Schymick, sıcak su ile saçların yıkanması yerine ılık su kullanımını öneriyor.

Saç yağlanması derdini bitiriyor! Tek yapmanız gereken saçınızı yıkarken…

Schymick, sıcak suyun sebum (Yağ bezlerinin meydana getirdiği salgı) üretiminin artırdığını söylüyor.

Saç yağlanması derdini bitiriyor! Tek yapmanız gereken saçınızı yıkarken…

SAÇINIZI GÜZEL BİR ŞEKİLDE DURULAYIN

Duş esnasında saçınıza uyguladığınızın tüm ürünleri iyice durulamak önemlidir.

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