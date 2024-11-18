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1 lokma yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Tıkanmış bağırsakların çaresi o besin...

Bağırsak problemleri, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek yaygın bir durumdur. Kabızlık, bağırsak hareketlerinin azalması veya zorlaşması sonucu ortaya çıkan ve birçok kişinin hayatında en az bir kez deneyimlediği bir sorundur. Bazı bireylerde kabızlık kronik bir hal alabilir. Tuvalete çıkma sıklığı kişiden kişiye değişiklik gösterse de haftada üç defadan az dışkılama ve bu süreçte zorlanma, kabızlık belirtileri arasında yer alır. Ciddi bir sağlık problemi olmasa da bu durum, günlük yaşamda aksamalara neden olabilir. Ancak, önereceğimiz bu besinle kabızlık sorununu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.11.2024 12:51 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:56
1 lokma yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Tıkanmış bağırsakların çaresi o besin...

Bu yaygın sağlık sorununu tamamen ortadan kaldırmak için, önereceğimiz besinden günde sadece 4 tane tüketmeniz yeterli olacaktır.

1 lokma yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Tıkanmış bağırsakların çaresi o besin...

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlığın tanımını teknik ve genel olarak yapmak gerekirse haftada üç defadan az tuvalete çıkmak denilebilir.

1 lokma yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Tıkanmış bağırsakların çaresi o besin...

Ancak kişiden kişiye bu sayılarda farklılıklar olması da gayet normaldir.

1 lokma yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Tıkanmış bağırsakların çaresi o besin...

Bazı bireyler günde birkaç kez tuvalete çıkarken bazıları birkaç günde bir çıkabilir.

1 lokma yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Tıkanmış bağırsakların çaresi o besin...

Size ait rutininiz sizin için en doğru olan rutindir.

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