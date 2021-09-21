1000 çeşit besin arasından seçildiler! İşte vücudun en çok gereksinim duyduğu gıdalar

Gıdalar, sağlığımıza çeşitli etkilerde bulunurlar. Uzmanların 1000 çeşit gıda maddesi üzerinde yaptığı araştırmalara göre vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduğu besinleri ortaya çıkardılar. Bu noktada araştırma sonucunda çıkan gıdalar sizi çok şaşırtacak. İşte vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinler ve onların gıda değerleri...
UZUN SAPLI BROKOLİ
22 kalori (100 g) Besin puanı: 62
Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.
ACI BİBER
324 kalori (100 g) Besin puanı: 62
Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir.
PUL BİBER
282 kalori (100 g) Besin puanı: 63
A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.
PEMBE GREYFURT
42 kalori (100 g) Besin puanı: 64
Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı bir renk alır.
KIRMIZI LAHANA
31 kalori (100 g) Besin puanı: 65
Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.zımsı bir renk alır.