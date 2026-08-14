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120 yıl yaşama vaadinin ardındaki korkunç gerçek! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu doğru adımları tek tek sıraladı
120 yıl yaşama vaadinin ardındaki korkunç gerçek! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu doğru adımları tek tek sıraladı
Gençleşmek uğruna on binlerce lira harcadığınız o popüler cihazlar ve takviyeler, aslında sağlığınızla oynadığınız tehlikeli bir yanılgının parçası olabilir mi? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "longevity" efsanesinin arkasındaki çarpıcı bilimsel gerçekleri açıklarken, sağlıklı ve uzun bir ömür arayanların düştüğü en kritik hatayı gözler önüne seriyor. Uzun yaşamak isterken bedeninizi yanlış basamaklarda tüketmemek için, hayatınızı değiştirecek bu hayati uyarıları mutlaka okuyun.
Giriş Tarihi: 14.08.2026 08:15
Güncelleme Tarihi: 14.08.2026 08:17