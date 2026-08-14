120 yıl yaşama vaadinin ardındaki korkunç gerçek! Prof. Dr. Osman Müftüoğlu doğru adımları tek tek sıraladı

5. BASAMAK: BRAIN LONGEVITY — BEYNİNİZİ EMEKLİ ETMEYİN

Longevity'nin belki de en kıymetli basamağı burasıdır.

Çünkü 95 yaşına ulaşmanın anlamı azalır, eğer o yaşta hafızanız, karar verme gücünüz, bağımsızlığınız ve kişiliğiniz sizinle birlikte değilse.

Brain Longevity yalnızca sudoku çözmek değildir.

Beyni korumak için damarları da korumak gerekir.

Tansiyon, LDL kolesterol, diyabet, obezite, sigara, fiziksel hareketsizlik ve uyku apnesi yalnızca kalbin değil beynin de meselesidir.

Sonra hareket gelir.

Aerobik kapasiteyi ve kas gücünü korumak aynı zamanda bir beyin yatırımına dönüşür.

Kaliteli uyku, işitmenin korunması, sosyal bağlantılar, yeni şeyler öğrenmek, okumak, yazmak, müzik, dans ve zihinsel olarak aktif kalmak da bu paketin parçalarıdır.

Teknoloji burada da hızla ilerliyor.

Uyku analizlerinden dijital bilişsel testlere, EEG temelli sistemlerden nöromodülasyona, yeni Alzheimer kan biyobelirteçlerinden beyin görüntülemeye kadar yepyeni bir dönem açılıyor.

Ama yine aynı kural:

Teknoloji beyninizi sizin yerinize kullanamaz.

Beynin en sevmediği cümlelerden biri muhtemelen şudur:

"Artık benim yaşım geçti."

Hayır.

Yeni şeyler öğrenin. İnsanlarla konuşun. Merak edin. Hareket edin.

Çünkü Brain Longevity'nin en ucuz teknolojilerinden biri hâlâ meraktır.



