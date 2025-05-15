Roza Galeri Roza Sağlık 30 yıllık araştırma sonuçlandı! Bilim insanları şaşkın: “1 kaşığı bile bunamayı %28 önlüyor”

30 yıllık araştırma sonuçlandı! Bilim insanları şaşkın: “1 kaşığı bile bunamayı %28 önlüyor”

Her gün sadece bir kaşıkla başlayıp, yıllar içinde beyninizi koruyabilirsiniz! Bilim insanları, yıllardır sofralarımızda yer alan basit bir alışkanlığın, ölümcül bir hastalıktan korunmada büyük rol oynayabileceğini ortaya koydu.