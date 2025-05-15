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30 yıllık araştırma sonuçlandı! Bilim insanları şaşkın: “1 kaşığı bile bunamayı %28 önlüyor”

Her gün sadece bir kaşıkla başlayıp, yıllar içinde beyninizi koruyabilirsiniz! Bilim insanları, yıllardır sofralarımızda yer alan basit bir alışkanlığın, ölümcül bir hastalıktan korunmada büyük rol oynayabileceğini ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 09:36 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 09:46
30 yıllık araştırma sonuçlandı! Bilim insanları şaşkın: 1 kaşığı bile bunamayı %28 önlüyor

Yeni araştırmalar, bu şaşırtıcı beslenme tercihinin, özellikle ilerleyen yaşlarda yaşam kalitesini artırabileceğini ve hafıza kaybı gibi ciddi sorunlara karşı etkili bir kalkan oluşturabileceğini gösteriyor.

30 yıllık araştırma sonuçlandı! Bilim insanları şaşkın: 1 kaşığı bile bunamayı %28 önlüyor

Peki, milyonlarca insanın hâlâ yeterince önemsemediği bu mucizevi detay ne? Cevabı bilimsel verilerle birlikte haberimizde...

30 yıllık araştırma sonuçlandı! Bilim insanları şaşkın: 1 kaşığı bile bunamayı %28 önlüyor

Yeni araştırmalar, sofralara sadece bir kaşık zeytinyağı eklemenin, demanstan kaynaklı ölüm riskini ciddi oranda azaltabileceğini ortaya koydu. Kalp sağlığına olan katkılarıyla bilinen zeytinyağı, şimdi de beyin sağlığı açısından hayati bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

30 yıllık araştırma sonuçlandı! Bilim insanları şaşkın: 1 kaşığı bile bunamayı %28 önlüyor

HARVARD ÜNİVERSİTESİ'NDEN 30 YILLIK TAKİP

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen kapsamlı araştırma, 92.000'den fazla yetişkini yaklaşık 30 yıl boyunca takip etti. Katılımcıların her gün en az 7 gram (yaklaşık 1 tatlı kaşığı) zeytinyağı tükettikleri tespit edildi.

30 yıllık araştırma sonuçlandı! Bilim insanları şaşkın: 1 kaşığı bile bunamayı %28 önlüyor

Araştırmanın ilk sonuçları Temmuz 2023'te Amerikan Beslenme Derneği'nin yıllık toplantısında sunuldu. Tam metin ise Mayıs 2024'te JAMA Network Open adlı hakemli dergide yayımlandı.