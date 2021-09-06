4 günde 2 kilo verdiriyor! İşte mucizevi süt diyeti

Süt, hayatımızdaki en değerli besinlerin başında geliyor. Hem besleyici değeri yüksek olan hem de birçok hastalığın dermanı sütün organik yollarla elde edilip tüketilmesinde ise birtakım soru işaretleri bulunuyor. Öyleyse gelin paketlemesinden üretimine hem organik sütün tanımlamasını yapalım hem de organik sütle 4 günde 2 kilo verdirecek diyetimize bir bakalım. İşte Selahattin Dönmez'in 4 günde 2 kilo verdiren süt diyeti...

Süt şüphesiz hayatımızdaki en değerli besinler arasında yer alıyor. Besleyici değeri yüksek olduğu için kemik ve dişlerin sağlıklı gelişiminde, kalp damar hastalıkları, inme, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz ve kolon kanseri gibi birçok hastalığın önlenmesinde inanılmaz yarar sağlıyor. Süt, biyolojik değeri yüksek hayvansal protein, kemiğe en çok giden hayvansal kaynaklı kalsiyum, fosfor, çinko, B2, B6 ve B12 içeriyor. Ayrıca sütün yağında yüksek oranda A ve D vitaminleri de bulunuyor. Süte rengini veren ise iki değerli bileşen mevcut. Sütün yağlı kısmında bulunan karotenoidler sarımsı rengi verirken sütün doğal yapısında bulunan B2 vitamini ise floresan rengi veriyor.

1 yaş üzeri büyüme yaşındaki tüm çocuklar, ergenlik dönemindeki kız ve erkekler, hamile ve emziren anneler, yaşlılar olmak üzere yaşamın her döneminde süt her gün tüketmesi gereken en değerli besinlerden. Anlayacağınız, içerisinde bulunan proteinden dolayı tok tutucu, CLA dediğimiz konjuge linoleik asit gibi yağ yakıcı bileşenler nedeniyle de hem kas yapımını güçlendirici hem de zayıflamayı kolaylaştırıcı, koroner kalp hastalığına kalkan süper bir besin...

Süt ile ilgili yanlış bilgiler duysanız da bir beslenme uzmanı olarak kanıtlanmış doğru bilgiler ışığında sizlere tavsiyem her gün mutlaka 1 su bardağı kadar süt tüketmeye devam etmeniz. Çünkü orta düzey süt tüketimi genel sağlık açısından bir risk yaratmadığı tam tersine tam yağlı süt içiminin kalp sağlığından kemik dokusu gelişimine kadar yararı bulunduğu belirtiliyor.

ORGANİK HAYVANCILIĞIN SONUÇLARI Organik sütü; sentetik kimyasal tarım ilaçları kullanmadan, hormonlar, genetiği değiştirilmiş organizma kullanılmadan, hayvan refahı için gerekli şartların sağlanarak yetiştirilen hayvanlardan elde edilen süt olarak tanımlayabiliriz. Kısaca organik hayvancılık esaslarına göre yetiştirilmiş hayvanlardan elde edilen sütü tanımlayan bir terminoloji olmakla birlikte aflatoksin içermeyen, pestisit kalıntısı taşımayan, besin değeri yüksek, antibiyotiksiz süt anlamına geliyor bu tanımlama.