Roza Galeri Roza Sağlık 4 saatte insülin direncini kırıyor! Kan şekerini yer yemez düzenleyen mucize... Hemen raflardan çıkarın!

4 saatte insülin direncini kırıyor! Kan şekerini yer yemez düzenleyen mucize... Hemen raflardan çıkarın!

Bilim insanları, diyabetin yaygınlığının hızla artmasına neden olduğunu kabul ediyor. Susuzluk hissi, yorgunluk ve sık sık idrara çıkma ihtiyacı genellikle semptomlardır. Neyse ki beslenme sistemi, tüm bu tehlikeleri yönetmenize izin veriyor.

Giriş Tarihi: 11.06.2024 08:34 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 08:39
4 saatte insülin direncini kırıyor! Kan şekerini yer yemez düzenleyen mucize... Hemen raflardan çıkarın!

Kan şekeri dengesizlikleri diyabet olarak bilinen önemli bir kronik rahatsızlığa sebep olur. Bu durum, kan şekerini kontrol eden bir hormon olan insülini vücut tarafından yeterli düzeyde üretemediğinde veya salgılamadığında ortaya çıkar.

4 saatte insülin direncini kırıyor! Kan şekerini yer yemez düzenleyen mucize... Hemen raflardan çıkarın!

Vücudu geri dönüşü olmayan sinir hasarlarından korumak için yüksek glikoz seviyelerini yönetmek çok önemlidir. Önemli bir gıda, yemekten sonraki saatler için kan şekerini önemli ölçüde düşürerek yardımcı olabilir.

4 saatte insülin direncini kırıyor! Kan şekerini yer yemez düzenleyen mucize... Hemen raflardan çıkarın!

Tip 1 diyabetli hastaların kan şekeri düzeyleri, Enviromental Health Insights dergisinde yayınlanan bir çalışmada önemli ölçüde azaldı. Tip 2 diyabeti olan kişilerde tüketimden dört saat sonra 40 mg/dl'lik bir azalma gözlemlendi.

4 saatte insülin direncini kırıyor! Kan şekerini yer yemez düzenleyen mucize... Hemen raflardan çıkarın!

San Diego'daki Endocrine Society'nin 97. yıl toplantısında sunulan başka bir çalışma, araştırmacıların kan şekerinde %50'lik bir azalma olduğunu gösterdi.

4 saatte insülin direncini kırıyor! Kan şekerini yer yemez düzenleyen mucize... Hemen raflardan çıkarın!

Abraka'daki Delta Eyalet Üniversitesi'nden araştırmayı yürüten Anthony Ojieh, diyabetli bireylerin tedavisinde soğanın kullanılabileceğine dikkat çekti.

SON DAKİKA SON DAKİKA