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Roza Sağlık
4 saatte insülin direncini kırıyor! Kan şekerini yer yemez düzenleyen mucize... Hemen raflardan çıkarın!
4 saatte insülin direncini kırıyor! Kan şekerini yer yemez düzenleyen mucize... Hemen raflardan çıkarın!
Bilim insanları, diyabetin yaygınlığının hızla artmasına neden olduğunu kabul ediyor. Susuzluk hissi, yorgunluk ve sık sık idrara çıkma ihtiyacı genellikle semptomlardır. Neyse ki beslenme sistemi, tüm bu tehlikeleri yönetmenize izin veriyor.
Giriş Tarihi: 11.06.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 08:39