5 günde hızlıca 2 kilo kaybedeceksiniz! İşte mikrobiyota diyeti...

Sindirim sistemi vücudumuzun en önemli kanalları arasında yer almaktadır. Bağırsakta yaşayarak sağlığımız konusunda önem arz eden ve hastalıklara karşı korunmamızı sağlayan dost bakteriler sindirim dengesini sağlamada önemli rol oynar. Mikrobiyata ve gıdalar arasında ilişki bulunmaktadır. Bu denge bozulduğunda kilo artışı yaşanabilir. Bu diyet sayesinde bağırsak mikrobiyotanızı düzenleyip 5 günde yağdan 2 kilo verebilirsiniz.

Mikrobiyota kavramı son yıllarda önemi anlaşılan ve birçok hastalığın oluşmasına da zemin hazırlayan sindirim kanalında yer alan mikroorganizma topluluklarını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.

Sindirim sistemimizde yaşayan bakteri, virüs, mantar, parazitler gibi mikroorganizmaların artık hem sağlıklı yaşamda hem de kilo kaybında önemli olduğunu gösteren araştırmalar gün geçtikçe artıyor.

Bakteriler sindirim enzimleri dışında özellikle karbonhidrat çeşitlerini parçalayarak sindirim sisteminin daha sağlıklı işlev görmesine yardımcı olur.

Eğer bağırsakta yaşayan bakterilerin ağırlığı daha çok düşman bakterilerden oluşuyorsa normal yenilen yiyeceğin kalorisinin üzerine ekstra 150 kalori daha vücuda alım sağlayarak boştan gelen bir kalori bombası ile bireyin yağlanmasına yardımcı olduğu bildirilmekte.