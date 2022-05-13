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%82 daha fazla bunama riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz! Bu kan grubuna sahipseniz...
%82 daha fazla bunama riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz! Bu kan grubuna sahipseniz...
Demans, Alzheimer veya bunama gibi bilişsel bozuklukların sebebi hala tam olarak çözülebilmiş değil. Birçok faktörün göz önünde bulundurulabilmesi adına yapılan çalışmalarda kan grubu son zamanlarda önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Belirli bir kan grubunun ise daha yüksek risk ile karşı karşıya olduğu fark edildi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 13.05.2022 10:19
Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 16:12