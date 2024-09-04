Adeta bağışıklık sistemini sigortalayan kahvaltı! Düzenli yediğinizde kış aylarında hastalık size uğramayacak…

Eylül ayının gelmesi ile berber yaz mevsimine yavaş yavaş veda etmeye başladık. Bu mevsimlerde yaygın olan soğuk algınlığı, tüm insanları endişelendirebildiği gibi özellikle okulların açılması ile birlikte velileri endişelendiriyor. Ancak, bağışıklık sistemi güçlü olduğunda soğuk algınlığın yanı sıra birçok hastalığın önüne geçebilirsiniz. Peki, nasıl? Günün en önemli öğünü olan kahvaltıda alacağınız vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. İşte sizler için derlemiş olduğumuz kahvaltı öneriler…