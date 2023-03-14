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Adeta "doğal antidepresan" olan o besin! Stres seviyesini dibe çekiyor, mutluluk hormonunu artırıyor
Adeta "doğal antidepresan" olan o besin! Stres seviyesini dibe çekiyor, mutluluk hormonunu artırıyor
Günlük yaşamda karşılaştığımız stres seviyelerinin sürekli artışı, kortizol adlı hormonun devamlı salgılanması neticesinde bağışıklık sistemindeki düşüşe bile neden olarak genel sağlığı bozma noktasına gelebilir. Ayrıca yaşam kalitesini düşüren bu durumla mücadelede beslenme sistemi büyük rol oynuyor. İşte depresyonla mücadelenin formülü;
Giriş Tarihi: 14.03.2023 09:04
Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 09:08