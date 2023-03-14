Roza Galeri Roza Sağlık Adeta "doğal antidepresan" olan o besin! Stres seviyesini dibe çekiyor, mutluluk hormonunu artırıyor

Adeta "doğal antidepresan" olan o besin! Stres seviyesini dibe çekiyor, mutluluk hormonunu artırıyor

Günlük yaşamda karşılaştığımız stres seviyelerinin sürekli artışı, kortizol adlı hormonun devamlı salgılanması neticesinde bağışıklık sistemindeki düşüşe bile neden olarak genel sağlığı bozma noktasına gelebilir. Ayrıca yaşam kalitesini düşüren bu durumla mücadelede beslenme sistemi büyük rol oynuyor. İşte depresyonla mücadelenin formülü;

Giriş Tarihi: 14.03.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 09:08
Adeta doğal antidepresan olan o besin! Stres seviyesini dibe çekiyor, mutluluk hormonunu artırıyor

Çoğu durumda, ana tedavi yöntemi olarak genellikle ilaç tedavisini doktor kontrolünde önerilse de egzersiz yapmak, nefes alma tekniklerini öğrenmek, anksiyete semptomlarını azaltır.

Adeta doğal antidepresan olan o besin! Stres seviyesini dibe çekiyor, mutluluk hormonunu artırıyor

Ek olarak, çoğunlukla beyin güçlendirici özellikleri nedeniyle beyin fonksiyonlarını desteklemeye ve anksiyete semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilecek birkaç yiyecek bulunur. İşte kaygı düzeyini azaltan 6 yiyecek ve içecek…

Adeta doğal antidepresan olan o besin! Stres seviyesini dibe çekiyor, mutluluk hormonunu artırıyor

SOMON

Somon, içeriğindeki D vitamini ve omega-3 yağ asitleri sayesinde beyin sağlığını destekleyerek kaygı seviyesinde düşüş sağlar.

Adeta doğal antidepresan olan o besin! Stres seviyesini dibe çekiyor, mutluluk hormonunu artırıyor

Bu besinler, sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliklere sahip olabilen dopamin ve serotonin nörotransmitterlerin düzenlemeye yardımcı olabilir.

Adeta doğal antidepresan olan o besin! Stres seviyesini dibe çekiyor, mutluluk hormonunu artırıyor

Özellikle EPA ve DHA açısından zengin bir beslenme sistemi, daha düşük kaygı oranları ile ilişkilidir.

SON DAKİKA SON DAKİKA