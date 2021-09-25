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Alzheimer ve Parkinson’un çaresi! Beyniniz için adeta bir kalkan olan mucize besin

Ne yediğiniz veya yemediğiniz her şey hayatınız boyunca beyin sağlığınızda büyük bir fark yaratabilir. Hafızayı ve öğrenmeyi geliştirmek, yaşa bağlı bilişsel gerileme riskini azaltmak için diyetinize hangi yiyecekleri ekleyeceğinizi ve hangilerini sınırlamanız gerektiğini öğrenmek oldukça önemli.

Giriş Tarihi: 25.09.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 25.09.2021 09:00
Alzheimer ve Parkinson’un çaresi! Beyniniz için adeta bir kalkan olan mucize besin

Beyninizi en iyi durumda tutmak için ne yemeniz gerektiği söz konusu olduğunda, aslında basit bir yol izleyebilirsiniz. Vücudunuzun geri kalanı için iyi olan, beyniniz için de iyidir. Tabağınızı tam tahıllı gıdalarla, hayvansal gıdalardan çok bitkiyle ve çok sayıda renkli yiyecekle bir araya getirmek en iyi alternatifleri yediğiniz anlamına geliyor.

Alzheimer ve Parkinson’un çaresi! Beyniniz için adeta bir kalkan olan mucize besin

Aslında, bitki bazlı gıdalara öncelik veren ve daha az et ve işlenmiş gıdalar içeren genel diyet kalıpları, hem daha iyi beyin fonksiyonu hem de beyinle ilgili hastalık riskinin azalmasıyla bağlantılıdır. Meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar, fasulye, kabuklu yemişler ve tohumlar gibi bitki bazlı gıdalar, yaşamınız boyunca beyninizi destekleyen vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve sağlıklı yağlarla doludur.

Alzheimer ve Parkinson’un çaresi! Beyniniz için adeta bir kalkan olan mucize besin

Genel diyetiniz en önemli şey olsa da, beyninize ekstra destek verebilecek bazı yiyecekler vardır ve bunların sınırlı olması gerekir.

Alzheimer ve Parkinson’un çaresi! Beyniniz için adeta bir kalkan olan mucize besin

BEYNİNİZ İÇİN EN İYİ GIDALAR

Pancar

"Pancar, beyne giden kan akışını artırmaya yardımcı olan nitratlar açısından oldukça yüksektir, bu da beynimizin ihtiyaç duyduğu şeyi daha hızlı aldığı anlamına gelir." diyor Nicole Stefanow, M.S., RDN, Greater NYC Area. Diyet nitratlarının (bitkisel gıdaların) yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi ve bunamayı yavaşlattığı bile düşünülüyor.

Alzheimer ve Parkinson’un çaresi! Beyniniz için adeta bir kalkan olan mucize besin

Stefanow, "Pancar ayrıca, yakut kırmızısı rengini veren, oksidatif stresi ve iltihabı azaltan ve erken beyin yaşlanmasını, Alzheimer, Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkları önlemeye yardımcı olan betalainler adı verilen zengin pigmentler içerir" diye ekliyor.

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