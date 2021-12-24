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Ayağınızdaki bu hisse dikkat! Yükselen şekerin “gizli” belirtisi

Kan şekeri seviyeleri, kontrol edilmeden uzun süre boyunca fazla yüksek seviyelerde bırakıldığında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Tip 2 diyabetiniz varsa, yüksek kan şekeri seviyelerine daha yatkınsınız demektir. Üstelik uzmanlara göre, ayaklarınızda "tehlikeli" yüksek kan şekeri seviyelerini işaret edebilecek iki "his" var.

Giriş Tarihi: 24.12.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 14:36
Ayağınızdaki bu hisse dikkat! Yükselen şekerin “gizli” belirtisi

Kan şekeri seviyeleri, kontrol edilmeden uzun süre boyunca fazla yüksek seviyelerde bırakıldığında ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Tip 2 diyabetiniz varsa, yüksek kan şekeri seviyelerine daha yatkınsınız demektir. Üstelik uzmanlara göre, ayaklarınızda "tehlikeli" yüksek kan şekeri seviyelerini işaret edebilecek iki "his" var.

Ayağınızdaki bu hisse dikkat! Yükselen şekerin “gizli” belirtisi

Tip 2 diyabet, vücudunuzun insülini düzgün bir şekilde işleyemediği veya ürettiği insülinin hücreler tarafından alınmadığı anlamına gelir. İnsülinin birincil rolü, kanda bulunan ana şeker türü olan kan şekerini düzenlemektir.

Ayağınızdaki bu hisse dikkat! Yükselen şekerin “gizli” belirtisi

Uzmanlar, insülinden yoksun bırakıldığında kan şekeri seviyelerinin "tehlikeli" bir yüksek seviyeye yükselebileceği konusunda uyarıyor.

Ayağınızdaki bu hisse dikkat! Yükselen şekerin “gizli” belirtisi

Sürekli yüksek kan şekeri seviyelerinin en ciddi kayıplarından biri nöropatidir. Nöropati, bir veya daha fazla sinirin hasar görmesi veya işlev bozukluğudur. Periferik nöropati, eller, ayaklar ve kollar gibi vücut bölümlerinde sinirler hasar gördüğünde gelişir.

Ayağınızdaki bu hisse dikkat! Yükselen şekerin “gizli” belirtisi

Uzmanlar, bu sinir hasarının "karıncalanma, yanma hissi veya his kaybına" neden olabileceğini dile getiriyor.

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