B12 depolarının boşaldığının en büyük göstergesi! Cildinizdeki bu değişime dikkat...

Vücudun sağlıklı şekilde çalışabilmesi için dengeli bir beslenme yoluyla alınan çeşitli vitamin ve minerallere ihtiyaç duyuluyor. Bu besin ögelerinden birinin eksikliği bile enerji üretiminden sinir sistemine kadar birçok süreci olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle B12 vitamini, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde hayati bir rol oynuyor ve bu nedenle eksikliği oksijen taşınmasını ve beyin fonksiyonlarını doğrudan etkiliyor.