Roza Galeri Roza Sağlık B12 depolarının boşaldığının en büyük göstergesi! Cildinizdeki bu değişime dikkat...

Bir doktor, milyonlarca kişiyi fark ettirmeden etkileyen bir vitamin eksikliğinin beyni ve bedeni sessizce çökerttiği konusunda uyardı. Uzmanlar, bu eksikliğin erken fark edilmemesi halinde ciddi sonuçlara yol açabileceğini söylüyor. İşte o belirtiler…

Giriş Tarihi: 10.10.2025 08:52 Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 08:53
Bu eksiklik; "hafıza sorunları, kafa karışıklığı, bilişsel değişiklikler" gibi nörolojik etkilerin yanı sıra ağızda ağrıya ve ellerde uyuşmaya da neden olabiliyor. Bu belirtiler, vücutta Vitamin B12 eksikliği olabileceğine işaret ediyor.

Vücudun sağlıklı şekilde çalışabilmesi için dengeli bir beslenme yoluyla alınan çeşitli vitamin ve minerallere ihtiyaç duyuluyor. Bu besin ögelerinden birinin eksikliği bile enerji üretiminden sinir sistemine kadar birçok süreci olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle B12 vitamini, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde hayati bir rol oynuyor ve bu nedenle eksikliği oksijen taşınmasını ve beyin fonksiyonlarını doğrudan etkiliyor.

B12 vitamini ağırlıklı olarak et, peynir ve yumurta gibi hayvansal gıdalarda bulunuyor. Bu nedenle bu vitaminin eksikliği, vegan ve vejetaryen bireylerde daha yaygın görülüyor. Ayrıca yaş ilerledikçe vücudun bu vitamini emme kapasitesi de azalabiliyor.

Uyarıyı yapan kişi, tıp doktoru olan Dr. O'Donovan. Doktor, yayınladığı bilgilendirici videoda B12 eksikliğinin nedenlerini ve belirtilerini detaylı şekilde anlattı.

"Eğer unutkanlık, halsizlik, yorgunluk, ellerde veya ayaklarda karıncalanma gibi belirsiz ama rahatsız edici belirtiler yaşıyorsanız bu B12 eksikliğinin işareti olabilir. Bu çok yaygın ama aynı zamanda tedavi edilebilir bir durumdur," diyen O'Donovan, özellikle 60 yaş üzerindeki kişilerin daha yüksek risk altında olduğunu vurguladı.

B12 EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ

B12 eksikliğinin başlıca nedeni yeterli miktarda B12 içeren besinleri tüketmemek ya da vücudun bu vitamini yeterince emememesi. Dr. O'Donovan, "En yaygın sebeplerden biri gastrit. Mide astarındaki iltihap, B12 emilimini sağlayan hidroklorik asidin azalmasına yol açar. Ayrıca Pernisiyöz anemi gibi bazı hastalıklar da B12 emilimini engeller" dedi.

Bunun dışında Crohn hastalığı ve Çölyak hastalığı gibi sindirim sistemini etkileyen hastalıklar, mide ameliyatları (örneğin gastrik bypass), alkol kullanımı ve nadir görülen genetik bozukluklar da eksikliğe yol açabiliyor.

BELİRTİLER YAVAŞ GELİŞEBİLİYOR

B12 eksikliği sinsi bir şekilde ilerleyebiliyor ve belirtiler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bazı kişiler, kandaki B12 seviyeleri çok düşük olmasına rağmen herhangi bir belirti göstermeyebiliyor.

Fiziksel belirtiler arasında aşırı yorgunluk, halsizlik, mide bulantısı, iştah kaybı, kilo kaybı, dilde veya ağızda yaralar, ciltte sararma sayılıyor.

Nörolojik belirtiler ise ellerde ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma, görme sorunları, unutkanlık, kafa karışıklığı, yürüme veya konuşmada zorluk olarak sıralanıyor.

Psikolojik etkiler ise ruh hali değişiklikleri, irritabilite (sinirlilik), depresyon ve davranış değişiklikleri şeklinde kendini gösterebiliyor.

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Dr. O'Donovan, B12 eksikliğinin erken teşhis edilmesinin ciddi komplikasyonları önlemek açısından büyük önem taşıdığını belirtti:

"Yeterli B12 seviyesini korumak enerji, sağlıklı kan hücreleri ve nörolojik fonksiyonlar için hayati önem taşır. Eğer bir eksiklikten şüpheleniyorsanız, mutlaka bir sağlık uzmanına başvurarak test yaptırın ve kişisel bir tedavi planı oluşturun."

B12 eksikliği, çoğu durumda takviyelerle veya enjeksiyon yoluyla kolaylıkla tedavi edilebiliyor. Ancak altta yatan hastalıklara bağlı durumlarda, kalıcı tedavi planı gerekebiliyor.

Uzmanlar, özellikle bitkisel beslenen kişilere ve yaşlı bireylere düzenli kontrolleri ihmal etmemeleri yönünde çağrıda bulunuyor.