Roza
Galeri
Roza Sağlık
B12 depolarının boşaldığının en büyük göstergesi! Cildinizdeki bu değişime dikkat...
B12 depolarının boşaldığının en büyük göstergesi! Cildinizdeki bu değişime dikkat...
Bir doktor, milyonlarca kişiyi fark ettirmeden etkileyen bir vitamin eksikliğinin beyni ve bedeni sessizce çökerttiği konusunda uyardı. Uzmanlar, bu eksikliğin erken fark edilmemesi halinde ciddi sonuçlara yol açabileceğini söylüyor. İşte o belirtiler…
Giriş Tarihi: 10.10.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 08:53