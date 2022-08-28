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Bağırsak kanserinin ilk belirtisi gözlerde ortaya çıkıyor! Bu iki şikayetiniz varsa…

Kanser, erken tespit edildiğinde hayatta kalma ve iyileşme oranı yüksek bir hastalıktır. Kanserin belirtileri nadiren de olsa hastalığın çok başlarında ortaya çıkar. Kanserin vücutta oluşturduğu ilk belirtilere karşı vücut bağışıklık tepkisi verir ve bunun da sonucu olarak görme bozuklukları ortaya çıkar. Bu nedenle görme bozuklukları, kanserin erken teşhisinde önemli rol oynar. Yapılan araştırmalar, bağırsak kanserinin en önemli belirtileri arasında görme bozukluklarının olduğunu ortaya çıkardı. Peki, bu görme bozuklukları hangileridir? İşte kanserin ilk belirtisi sayılabilecek görme bozuklukları...

Giriş Tarihi: 28.08.2022 08:59 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022 09:07
Bağırsak kanserinin ilk belirtisi gözlerde ortaya çıkıyor! Bu iki şikayetiniz varsa…

Bağırsak kanseri belirtileri geniş kapsamlı olmasına rağmen genellikle çoğu kişide dışkıda meydana gelen değişimle ortaya çıkar. Kanserin belirtileri, vücudun değişik yerlerinde ortaya çıkabilir, bu nedenle bağırsak kanseri sadece bağırsak hareketiyle ortaya çıkar gibi bir düşünce doğru değildir.

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi gözlerde ortaya çıkıyor! Bu iki şikayetiniz varsa…

Bağırsak kanserinin en önemli ilk iki belirtisi; ilerleyen bulanık görme ve gece körlüğüdür. Amerika Kanser Tedavi Merkezleri'nin açıklamasına göre, kolorektal kanser belirtileri, hastalığın erken evresinde ortaya çıkabiliyor. Journal of Clinical Neuroscience'da yayınlanan bir araştırmaya göre; her iki gözde meydana gelen ilerleyici görme bulanıklığı ve gece körlüğü kanserle ilişkili retinopatinin neden olduğu diğer komplikasyonlardan kaynaklanır.

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi gözlerde ortaya çıkıyor! Bu iki şikayetiniz varsa…

Nadir görme sendromu, birçok malignite türü (kanser sayılabilecek türden tümör türleri) ile ilişkilidir ve bunları erken teşhis etmek aynı zamanda tümörün teşhisini de sağlayabilir.

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi gözlerde ortaya çıkıyor! Bu iki şikayetiniz varsa…

Gözlerde ortaya çıkan bu belirtiler, kanserin yayılması ile doğrudan ilişkili değildir, daha çok bağışıklık sisteminin değişmesiyle tetiklenen durumlardır.

Bağırsak kanserinin ilk belirtisi gözlerde ortaya çıkıyor! Bu iki şikayetiniz varsa…

Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü, bu belirtinin, kanserle savaşan antikorlar veya beyaz kan hücrelerinin yanlışlıkla sinir sistemindeki normal hücrelere saldırdığında ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

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