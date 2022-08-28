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Bağırsak kanserinin ilk belirtisi gözlerde ortaya çıkıyor! Bu iki şikayetiniz varsa…

Kanser, erken tespit edildiğinde hayatta kalma ve iyileşme oranı yüksek bir hastalıktır. Kanserin belirtileri nadiren de olsa hastalığın çok başlarında ortaya çıkar. Kanserin vücutta oluşturduğu ilk belirtilere karşı vücut bağışıklık tepkisi verir ve bunun da sonucu olarak görme bozuklukları ortaya çıkar. Bu nedenle görme bozuklukları, kanserin erken teşhisinde önemli rol oynar. Yapılan araştırmalar, bağırsak kanserinin en önemli belirtileri arasında görme bozukluklarının olduğunu ortaya çıkardı. Peki, bu görme bozuklukları hangileridir? İşte kanserin ilk belirtisi sayılabilecek görme bozuklukları...