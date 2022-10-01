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Bağırsak sağlığı uzmanının asla yemediği 4 yiyecek! Market raflarında görünce hemen uzaklaşın...
Bağırsak sağlığı uzmanının asla yemediği 4 yiyecek! Market raflarında görünce hemen uzaklaşın...
Hepimizin en azından bir defa yaşadığı gıda zehirlenmesi tükettiğimiz gıdaların yeterince temiz ya da taze olmamasından kaynaklabiliyor. Uzmanlar, gıda zehirlenmesi korkusuyla belirli yiyeceklerden mutlaka kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle marketten alışveriş yaparken ya da dışarıda yemek yerken mutlaka dikkat etmeniz gerekenleri sizin için sıraladık.
Giriş Tarihi: 01.10.2022 09:29
Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 09:42