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Bağırsak sağlığı uzmanının asla yemediği 4 yiyecek! Market raflarında görünce hemen uzaklaşın...

Hepimizin en azından bir defa yaşadığı gıda zehirlenmesi tükettiğimiz gıdaların yeterince temiz ya da taze olmamasından kaynaklabiliyor. Uzmanlar, gıda zehirlenmesi korkusuyla belirli yiyeceklerden mutlaka kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor. Özellikle marketten alışveriş yaparken ya da dışarıda yemek yerken mutlaka dikkat etmeniz gerekenleri sizin için sıraladık.

Giriş Tarihi: 01.10.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 09:42
Bağırsak sağlığı uzmanının asla yemediği 4 yiyecek! Market raflarında görünce hemen uzaklaşın...

Gıda zehirlenmesi yaşayacak kadar talihsiz olan herkes bunun ne kadar korkunç olabileceğini bilir ve çoğumuz gıda hijyenimizin en üst düzeyde olmasını sağlamak için elimizden geleni yaparken, bazen abur cubur olarak yediğimiz kötü bir yemek tarafından hazırlıksız yakalanırız.

Bağırsak sağlığı uzmanının asla yemediği 4 yiyecek! Market raflarında görünce hemen uzaklaşın...

Bir bağırsak sağlığı bilimcisi, her zaman kaçındığı dört yiyeceği açıklayarak birçok insanı şaşkına çevirdi. Çünkü bu gıdaların çoğu aslında her zaman bir restoranda sipariş edebileceğiniz veya süpermarketten alacağınız yiyecekler.

Bağırsak sağlığı uzmanının asla yemediği 4 yiyecek! Market raflarında görünce hemen uzaklaşın...

Bilim insanı, gıda zehirlenmesinin "enfeksiyöz IBS gibi uzun süreli bağırsak sağlığı sorunları yaşama riskinizi artırabileceğini" iddia etmekte. Yasak yiyecekler listesinin başında ise istiridyeler yer alıyor. İstiridyeler filtre besleyicileridir, bu yüzden bakteriler dahil sudaki her şeyi toplamaktadır.

Bağırsak sağlığı uzmanının asla yemediği 4 yiyecek! Market raflarında görünce hemen uzaklaşın...

Hamburgerinizin etini ise az pişmiş sipariş etmeniz gerektiğini söylüyor. Bu etin biftek ile aynı olmadığının altını çiziyor.

Bağırsak sağlığı uzmanının asla yemediği 4 yiyecek! Market raflarında görünce hemen uzaklaşın...

Burgerlerin etleri genelde kıymadan yapıldığı için dışarıdaki tüm bakteriler birbirine karıştığını söyleyen bilim insanı, " burgerinizin etinin en azından orta derece pişmiş olduğundan emin olun." diyor.

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