Bağırsak sağlığı uzmanının asla yemediği 4 yiyecek! Market raflarında görünce hemen uzaklaşın...

Gıda zehirlenmesi yaşayacak kadar talihsiz olan herkes bunun ne kadar korkunç olabileceğini bilir ve çoğumuz gıda hijyenimizin en üst düzeyde olmasını sağlamak için elimizden geleni yaparken, bazen abur cubur olarak yediğimiz kötü bir yemek tarafından hazırlıksız yakalanırız.