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Bahar aylarında alerjinizi coşturacak ev bitkileri! Evinizden uzak tutun...

Bahar aylarının kendini göstermesiyle birlikte polen yoğunluğu da artıyor. Özellikle alerjisi olan bireyler, bu dönemde oldukça zor anlar yaşayabiliyor. Ancak alerjinizi yalnızca dışarıdaki bitkiler değil, evinizde yetiştirdiğiniz çiçekler de tetikleyebilir. Bazı ev bitkileri, yaprak dökümü ve polen yayılımı nedeniyle burun tıkanıklığı, hapşırma ve gözlerde sulanma gibi şikayetlere yol açabiliyor. Baharın enerjisine kapılıp alerjinizi artırmamak için, evinizde uzak durmanız gereken bitkilere dikkat etmenizde fayda var!