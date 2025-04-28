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Bahar aylarında alerjinizi coşturacak ev bitkileri! Evinizden uzak tutun...

Bahar aylarının kendini göstermesiyle birlikte polen yoğunluğu da artıyor. Özellikle alerjisi olan bireyler, bu dönemde oldukça zor anlar yaşayabiliyor. Ancak alerjinizi yalnızca dışarıdaki bitkiler değil, evinizde yetiştirdiğiniz çiçekler de tetikleyebilir. Bazı ev bitkileri, yaprak dökümü ve polen yayılımı nedeniyle burun tıkanıklığı, hapşırma ve gözlerde sulanma gibi şikayetlere yol açabiliyor. Baharın enerjisine kapılıp alerjinizi artırmamak için, evinizde uzak durmanız gereken bitkilere dikkat etmenizde fayda var!

Giriş Tarihi: 28.04.2025 15:22 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 15:22
Bahar aylarında alerjinizi coşturacak ev bitkileri! Evinizden uzak tutun...

Bahar mevsiminin gelişiyle birlikte polen kaynaklı alerjik reaksiyonlarda da artış yaşanıyor.

Bahar aylarında alerjinizi coşturacak ev bitkileri! Evinizden uzak tutun...

Ancak alerji riski yalnızca dışarıyla sınırlı değil; evlerimizde yetiştirdiğimiz bazı bitkiler de beklenmedik şekilde şikayetlere neden olabiliyor. İşte o bitkilerin bazıları…

Bahar aylarında alerjinizi coşturacak ev bitkileri! Evinizden uzak tutun...

ARDIÇ ÇİÇEĞİ

İlk gördüğünüzde size siyah üzümü hatırlatan ardıç çiçeği, görüntüsüyle masum dursa da alerjisi olanlar için ciddi bir tehdit oluşturabilir.

Bahar aylarında alerjinizi coşturacak ev bitkileri! Evinizden uzak tutun...

Bu bitkinin polenleri havaya yayıldığında burun tıkanıklığı, hapşırma ve gözlerde kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Bahar aylarında alerjinizi coşturacak ev bitkileri! Evinizden uzak tutun...

Uzmanlar, evinde ya da bahçesinde ardıç bitkisi bulunduranların bu dönemde daha dikkatli olmasını, mümkünse bitkiden uzak durmasını öneriyor.