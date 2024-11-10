Basit bir sivilce deyip geçmeyin! Meğer beyni etkileyip hayati riske yol açıyormuş…
Hemen hemen herkes hayatında bir defa da olsa sivilce problemi ile karşı karşıya kalmıştır. Sivilceler, beslenme düzeni, yanlış cilt bakımı ve hormonal değişiklikler gibi çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelebilir. Konu ile ilgili konuşan dermatologlar cilt üzerinde 'ölüm üçgeni' isimli bir bölgede çıkan sivilceler ile ilgili önemli uyarılarda bulundular.
Giriş Tarihi: 10.11.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 10:42