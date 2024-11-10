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Basit bir sivilce deyip geçmeyin! Meğer beyni etkileyip hayati riske yol açıyormuş…

Hemen hemen herkes hayatında bir defa da olsa sivilce problemi ile karşı karşıya kalmıştır. Sivilceler, beslenme düzeni, yanlış cilt bakımı ve hormonal değişiklikler gibi çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelebilir. Konu ile ilgili konuşan dermatologlar cilt üzerinde 'ölüm üçgeni' isimli bir bölgede çıkan sivilceler ile ilgili önemli uyarılarda bulundular.

Giriş Tarihi: 10.11.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 10:42
Basit bir sivilce deyip geçmeyin! Meğer beyni etkileyip hayati riske yol açıyormuş…

Cildinizde çıkan sivilceleri sıkıyorsanız aman dikkat! Uzmanlar özellikle 'ölüm üçgeni' dedikleri bölgedeki sivilcelerin sıkılmaması gerektiği ile ilgili uyardılar. Peki, bu bölgedeki sivilceler sıkılırsa ne olur? İşte detaylar…

Basit bir sivilce deyip geçmeyin! Meğer beyni etkileyip hayati riske yol açıyormuş…

UZMANINDAN UYARILAR

Dr. Mark, cildinizde çıkan sivilceleri patlatmamanız gerektiğini; özellikle cildinizdeki bu bölgeye dokunmamanız gerektiğini ifade etti.

Basit bir sivilce deyip geçmeyin! Meğer beyni etkileyip hayati riske yol açıyormuş…

Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Dr. Mark, yüzünüzün orta kısmında bulunan 'ölüm üçgeni' olarak adlandırılan bölgedeki sivilceleri sıkmanın nelere yol açabileceğini söyledi..

Basit bir sivilce deyip geçmeyin! Meğer beyni etkileyip hayati riske yol açıyormuş…

ÖLÜM ÜÇGENİ NEDİR?

Dr. Mark, bu bölge ile ilgili, burun köprüsünden ağız köşelerine kadar kavernöz sinüs isimli bir kan damarı aracılığı ile doğrudan beyne bağlanan damarlara sahip olduğunu anlattı.

Basit bir sivilce deyip geçmeyin! Meğer beyni etkileyip hayati riske yol açıyormuş…

Doktor, bu bölgedeki bir sivilceyi patlattığınızda, kan dolaşımına potansiyel olarak bir enfeksiyon kaynağı sokup bu kaynağın doğrudan beyne gidebileceğini ifade etti.

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