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Beyni içten içe çürütüyor! Uçuğu böyle çıkaranlar dikkat: Alzheimer riskiniz %80 daha fazla…

Yüzünüzde zaman zaman çıkan o küçük, zararsız görünen uçuk aslında çok daha büyük bir tehlikenin habercisi olabilir! Yeni bir araştırmaya göre, dünya genelinde milyarlarca insanın taşıdığı Herpes Simplex virüsü (HSV-1), ilerleyen yaşlarda Alzheimer hastalığına yakalanma riskini neredeyse iki kat artırıyor. Bilim insanları uyarıyor: "Masum sandığınız bir virüs, beyninizi içten içe tüketiyor olabilir!" Bu şaşırtıcı bulgular, hafıza kaybından korunmak için bildiklerimizi tamamen sorgulatacak cinsten…

Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:40 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 08:45
Beyni içten içe çürütüyor! Uçuğu böyle çıkaranlar dikkat: Alzheimer riskiniz %80 daha fazla…

Soğuk algınlığı virüsü olarak bilinen ve halk arasında "uçuk" olarak tanınan Herpes Simplex Tip 1 (HSV-1) virüsünün, yaşlılık döneminin en korkulan hastalıklarından biri olan Alzheimer ile bağlantılı olabileceği ortaya çıktı. ABD'de yapılan yeni bir araştırma, bu virüsü taşıyan kişilerin Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin neredeyse iki katına çıktığını öne sürüyor.

Beyni içten içe çürütüyor! Uçuğu böyle çıkaranlar dikkat: Alzheimer riskiniz %80 daha fazla…

UÇUK GEÇİRENLERDE ALZHEİMER RİSKİ YÜZDE 80 ARTIYOR

Washington Üniversitesi ve ilaç şirketi Gilead Sciences iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmada, HSV-1 virüsüne sahip bireylerin Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin yüzde 80 oranında arttığı belirlendi. Araştırma, 344 binden fazla Alzheimer hastasıyla aynı sayıda sağlıklı bireyin sağlık verilerini karşılaştırarak yürütüldü.

Beyni içten içe çürütüyor! Uçuğu böyle çıkaranlar dikkat: Alzheimer riskiniz %80 daha fazla…

Sonuçlara göre, Alzheimer tanısı konan hastaların 1.507'sinde (%0,44) daha önce HSV-1 teşhisi konulmuştu. Buna karşılık, kontrol grubundaki sağlıklı bireylerin yalnızca 823'ünde (%0,24) bu virüs tespit edilmişti. Bulgular, tıbbi araştırmaların yayımlandığı BMJ Open adlı dergide yayımlandı.

Beyni içten içe çürütüyor! Uçuğu böyle çıkaranlar dikkat: Alzheimer riskiniz %80 daha fazla…

ANTİVİRAL TEDAVİLER RİSKİ AZALTABİLİR

Araştırmanın dikkat çekici bir diğer sonucu ise antiviral ilaçların koruyucu etkisi oldu. HSV-1 taşıyan bireyler arasında antiviral tedavi görenlerin Alzheimer'a yakalanma riskinin, tedavi almayanlara kıyasla yüzde 17 daha az olduğu gözlemlendi. Bu bulgu, antiviral tedavilerin beyin sağlığı üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğine işaret ediyor.

Beyni içten içe çürütüyor! Uçuğu böyle çıkaranlar dikkat: Alzheimer riskiniz %80 daha fazla…

HSV-1 virüsünün beyinde, Alzheimer hastalarında görülen değişimlere benzer yapısal bozulmalara neden olabildiği uzun süredir biliniyor. Bu değişimler arasında özellikle iltihaplanma (inflamasyon) ve "amiloid plak" benzeri protein birikimleri öne çıkıyor. Amiloid plaklar, Alzheimer hastalığının en belirgin patolojik özelliklerinden biri olarak kabul ediliyor.