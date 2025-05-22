Roza Galeri Roza Sağlık Beyni içten içe çürütüyor! Uçuğu böyle çıkaranlar dikkat: Alzheimer riskiniz %80 daha fazla…

Beyni içten içe çürütüyor! Uçuğu böyle çıkaranlar dikkat: Alzheimer riskiniz %80 daha fazla…

Yüzünüzde zaman zaman çıkan o küçük, zararsız görünen uçuk aslında çok daha büyük bir tehlikenin habercisi olabilir! Yeni bir araştırmaya göre, dünya genelinde milyarlarca insanın taşıdığı Herpes Simplex virüsü (HSV-1), ilerleyen yaşlarda Alzheimer hastalığına yakalanma riskini neredeyse iki kat artırıyor. Bilim insanları uyarıyor: "Masum sandığınız bir virüs, beyninizi içten içe tüketiyor olabilir!" Bu şaşırtıcı bulgular, hafıza kaybından korunmak için bildiklerimizi tamamen sorgulatacak cinsten…