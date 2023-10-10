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Beynin en büyük koruyucusu! Sabahları kahveye 1 kaşık ekleyin…

Beyin sağlığı, fiziksel ve zihinsel sağlığımızın temel bir unsuru olup, yaşamımızın her alanında hayati bir rol oynamaktadır. Sağlıklı bir beyin, düşünme, öğrenme, karar verme, duygusal denge, hafıza ve daha pek çok işlevin düzgün şekilde yerine getirilmesini sağlar. Beyin sağlığının korunması, yaşlanma sürecinde bilişsel fonksiyonların sürdürülmesi ve zihinsel hastalıkların önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Özellikle belirli gıdaların tüketimi de beyin sağlığını korumada önemli bir rol oynayabilir.

Giriş Tarihi: 10.10.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 13:48
Beynin en büyük koruyucusu! Sabahları kahveye 1 kaşık ekleyin…

Sabah kahvesi, birçok insan için güne enerjik bir başlangıç yapmanın keyifli bir yolu olabilir. Kahve, içerdiği kafein sayesinde uyanıklığı artırabilir, konsantrasyonu ve zihinsel uyanıklığı iyileştirebilir ve bazı araştırmalara göre Parkinson hastalığına karşı koruyucu etkiler sunabilir. Ayrıca, antioksidanlar bakımından zengin olması nedeniyle hücresel hasarı azaltabilir ve bazı kronik hastalıkların riskini azaltmada yardımcı olabilir. Özellikle sabahları tarçınla beraber tüketilmesi ikisinin de tüm yararlarından faydalanmasını sağlar.

Beynin en büyük koruyucusu! Sabahları kahveye 1 kaşık ekleyin…

Tarçın binlerce yıldır dünya çapında tıbbi olarak kullanılan güçlü bir baharattır. Tarçının yaygın faydaları nedeniyle birçok kültürde hala günlük olarak kullanılmaktadır. İlginçtir ki araştırmacılar, baharatın koruyucu antioksidan seviyeleri açısından baharatlar arasında 1. sırada yer aldığını bulmuşlardır . Aynı zamanda antibakteriyel, antifungal ve anti-diyabetik özellikler de dahil olmak üzere çok çeşitli sağlık yararlarına sahiptir.

Beynin en büyük koruyucusu! Sabahları kahveye 1 kaşık ekleyin…

TARÇININ FAYDALARI

En eski baharatlarından biri olan tarçın, iyileştirici özellikleri nedeniyle uzun süredir bütünsel ve geleneksel tıbbın birçok biçiminde temel bir madde olarak kullanılmaktadır. İşte bu baharatın en önemli faydalarından bazıları…

Beynin en büyük koruyucusu! Sabahları kahveye 1 kaşık ekleyin…

ANTİOKSİDAN AÇISINDAN YÜKSEKTİR

Tarçın, serbest radikal hasarını azaltan ve yaşlanma sürecini yavaşlatan çeşitli koruyucu antioksidanlarla doludur. Araştırmacılar bugüne kadar baharatın içinde en az 41 farklı koruyucu bileşik bulunduğunu tespit etmiştir.

Beynin en büyük koruyucusu! Sabahları kahveye 1 kaşık ekleyin…

Farklı gıdalardaki antioksidan konsantrasyonunu ölçmek için kullanılan ORAC ölçeğine göre tarçın, tüm gıdalar, otlar ve baharatlar arasında 7. sırada yer alıyor. Kekik , sarımsak ve biberiye gibi yaygın olarak tüketilen bitkilerden daha fazla antioksidan güce sahip olduğu gösterilmiştir.

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