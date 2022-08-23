Bilim insanları listeyi verdi! İşte kanser hücrelerini yok etme gücüne sahip 5 besin

Li, kuruyemişlerin kanserle savaşmak için bağışıklık sistemini güçlendirerek kanserle savaşan polifenolleri içerdiğini dile getirdi. Ayrıca, kansere neden olan tümörlere kan akışını keserek tümörün küçülmesini sağlayabilecek omega-3 yağ asitlerine de sahip olduğunu belirtiyor.