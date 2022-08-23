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Bilim insanları listeyi verdi! İşte kanser hücrelerini yok etme gücüne sahip 5 besin
Bilim insanları listeyi verdi! İşte kanser hücrelerini yok etme gücüne sahip 5 besin
Kanser, tüm dünyanın önde gelen ölüm sebeplerinden biri. Kanser hücrelerinin işleme mantığı her ne kadar aynı olsa da farklı organlarda farklı etkilere sahip tümörler üzerinde doğanın sunduğu çözümlerin ne olduğu araştırılmaya devam ediliyor. Bilim insanları, bu araştırmalar sırasında yaptıkları son çalışmalar ile doğanın sunduğu ve kanser hücrelerini yok etme gücüne sahip 5 besini belirledi. İşte o liste...
Giriş Tarihi: 23.08.2022 10:21
Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 10:26