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Bilim insanları listeyi verdi! İşte kanser hücrelerini yok etme gücüne sahip 5 besin

Kanser, tüm dünyanın önde gelen ölüm sebeplerinden biri. Kanser hücrelerinin işleme mantığı her ne kadar aynı olsa da farklı organlarda farklı etkilere sahip tümörler üzerinde doğanın sunduğu çözümlerin ne olduğu araştırılmaya devam ediliyor. Bilim insanları, bu araştırmalar sırasında yaptıkları son çalışmalar ile doğanın sunduğu ve kanser hücrelerini yok etme gücüne sahip 5 besini belirledi. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 23.08.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 10:26
Bilim insanları listeyi verdi! İşte kanser hücrelerini yok etme gücüne sahip 5 besin

Kanserden kaçınmak için atılan adımlar, kanser gelişme riskini ortadan kaldırmasa da risk düzeyini en düşük noktaya çekebilir.

Bilim insanları listeyi verdi! İşte kanser hücrelerini yok etme gücüne sahip 5 besin

Doktor William Li, yiyecek seçimlerinin kanseri önleme konusunda, hatta gelişen tümörleri küçültme ve kanseri tedavi konusunda en önemli noktalardan biri olduğunu açıkladı.

Bilim insanları listeyi verdi! İşte kanser hücrelerini yok etme gücüne sahip 5 besin

Li, yenilebilecek en iyi kanserden koruyucu yiyecekler arasında kuruyemişlerin bulunduğunu açıklıyor. Özellikle ceviz, badem, fındık, antep fıstığı ve kaju en etkilileri arasında yerini alıyor.

Bilim insanları listeyi verdi! İşte kanser hücrelerini yok etme gücüne sahip 5 besin

Li, kuruyemişlerin kanserle savaşmak için bağışıklık sistemini güçlendirerek kanserle savaşan polifenolleri içerdiğini dile getirdi. Ayrıca, kansere neden olan tümörlere kan akışını keserek tümörün küçülmesini sağlayabilecek omega-3 yağ asitlerine de sahip olduğunu belirtiyor.

Bilim insanları listeyi verdi! İşte kanser hücrelerini yok etme gücüne sahip 5 besin

Bir diğer yiyecek olarak ise Doktor Li, "en lezzetli kanser savaşçısı" olarak tanımladığı domatesin faydalarına değiniyor.

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