Bilim insanları uyardı! Bu saatte yediğiniz yemek vücutta iltihaba neden oluyor

Özünde iltihaplanma, vücudumuzun doğal tepkilerinin gerekli bir parçasıdır. Vücudumuzda bir yaralanma olduğunda, sorunu bağışıklık sistemimize iletmenin bir yolu olarak iltihabı kullanır. Fakat vücutta yoğun olarak biriken iltihap, sonrasında büyük sağlık sorunlarına karşılaşmanın da en önemli sebeplerinden biri. İltibahın birikmesi ise aslında düşündüğümüzden çok daha basit günlük yaşam rutininde ortaya çıkıyor.

Belli seviyelerde iltihaplanmaya ihtiyacımız olsa da, vücudumuzda da çok sağlıksız seviyelerde var olabilir. Birkaç aydan uzun süren kronik inflamasyon, diyabet ve kardiyovasküler hastalık gibi sağlık sorunlarıyla doğrudan bağlantılıdır.

Bu, yaralanma, yaş, vücut kütlesi ve diyet gibi bir dizi şeyden kaynaklanabilir. Enflamasyona neden olabilecek en kötü beslenme alışkanlıklarını öğrenmek için okumaya devam edin ve daha sağlıklı beslenme ipuçlarını takip etmeyi unutmayın.

Çok fazla kırmızı et yiyorsun Yüksek miktarda ısı eklendiğinde belirli gıdalarda bulunan Gelişmiş Glikasyon Son Ürünleri (AGE) adı verilen doğal olarak oluşan bileşikler vardır. Örneğin, belirli yağlar, tereyağı, margarin, mayonez ve kırmızı ette yüksek düzeyde AGE bulabilirsiniz.

Çok fazla kırmızı et tüketmek vücutta iltihaba neden olmakla ilişkilendirilmiştir ve en yüksek AGE seviyelerine sahip gıda gruplarından biri kırmızı ettir. Bir yiyeceğin AGE seviyeleri,, ızgara ve tavada kızartma gibi şeyler artan AGE seviyeleri ile bağlantılı olarak, pişirme yönteminden de doğrudan etkilenir. Etin, özellikle kırmızı etin bu yöntemlerle pişirilmesi iltihaplı etkilere neden olabilir.