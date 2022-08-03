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Bilim insanları uzun yaşayan insanların sırrını çözdü: Her gün mutlaka bir tane yiyorlar!
Bilim insanları uzun yaşayan insanların sırrını çözdü: Her gün mutlaka bir tane yiyorlar!
Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı uzun zamandır büyük bir merak konusu. Beslenme sistemi, yaşam süresini belirleyen kilit noktalardan biri. Özellikle hangi besinleri ve nasıl tüketeceğinizi göz önünde bulundurarak siz de yaşam sürenizde ve genel sağlığınızda büyük bir etki oluşturabilir. İşte uzun yaşayan insanların her gün tükettiği o besinler...
Giriş Tarihi: 03.08.2022 16:15
Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 16:20