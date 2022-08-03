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Bilim insanları uzun yaşayan insanların sırrını çözdü: Her gün mutlaka bir tane yiyorlar!

Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sırrı uzun zamandır büyük bir merak konusu. Beslenme sistemi, yaşam süresini belirleyen kilit noktalardan biri. Özellikle hangi besinleri ve nasıl tüketeceğinizi göz önünde bulundurarak siz de yaşam sürenizde ve genel sağlığınızda büyük bir etki oluşturabilir. İşte uzun yaşayan insanların her gün tükettiği o besinler...

Giriş Tarihi: 03.08.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 16:20
Bilim insanları uzun yaşayan insanların sırrını çözdü: Her gün mutlaka bir tane yiyorlar!

Dünyanın en sağlıklı bölgeleri olarak bilinen "Mavi Bölge" dünyanın 5 farklı bölgesi; en uzun yaşam süresine sahip insanlarının yaşadığı yerler olarak nitelendiriliyor. Yunanistan'da Ikaria Adası, Japonya'da Okinawa Adası, İtalya'da Sardinya Adası, ABD'de Loma Linda kasabası ve Kosta Rika'da Nicoya Yarımadası bu 5 bölgeyi oluşturuyor.

Bilim insanları uzun yaşayan insanların sırrını çözdü: Her gün mutlaka bir tane yiyorlar!

Bu bölgelerde yaşayan insanlar için genetik, her ne kadar yaşam beklentisini yükseltse de araştırmalar; hareketlilik oranı, stres seviyeleri ve beslenmenin uzun ömür sırlarının en büyük anahtarı olduğunu belirtiyor.

Bilim insanları uzun yaşayan insanların sırrını çözdü: Her gün mutlaka bir tane yiyorlar!

En ağır öğünlerini sabah yerken en hafif öğünlerini akşam saatlerinde yedikleri tespit edilen bu bölge insanları, aynı zamanda akşam yemeklerinden sonra herhangi bir besin almayı kesiyorlar.

Bilim insanları uzun yaşayan insanların sırrını çözdü: Her gün mutlaka bir tane yiyorlar!

"Mavi Bölge" insanlarının aslında çok sık atıştırmadıklarını veya normalde bildiğimiz sık sık kalorili beslenme sisteminden uzak olduklarını söyleyebiliriz.

Bilim insanları uzun yaşayan insanların sırrını çözdü: Her gün mutlaka bir tane yiyorlar!

Fakat bazı yeme alışkanlıklarını uygulamak için atıştırmalık seçimlerinizi göz atabilirsiniz. Yüksek oranda işlenmiş atıştırmalık yiyecekleri daha sağlıklı seçeneklerle değiştirebilirsiniz.

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