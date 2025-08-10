Roza
Bilim insanlarından şaşırtan açıklama: Alerjiniz sizi kanserden koruyor olabilir!
Bilim dergisinde yayınlanan son çalışma, alerjik hastalıklar ile vücudun kanser geliştirme riski arasındaki bağlantıyı araştırdı. Alerjik hastalıklar ile risk arasındaki ilişkiye bakıldığında, riskin alerji türüne göre değiştiğini belirten uzmanlar, bilim dünyasında şaşırtıcı bir açıklama yaptı.
Giriş Tarihi: 10.08.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 10:48