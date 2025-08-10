Roza Galeri Roza Sağlık Bilim insanlarından şaşırtan açıklama: Alerjiniz sizi kanserden koruyor olabilir!

Bilim insanlarından şaşırtan açıklama: Alerjiniz sizi kanserden koruyor olabilir!

Bilim dergisinde yayınlanan son çalışma, alerjik hastalıklar ile vücudun kanser geliştirme riski arasındaki bağlantıyı araştırdı. Alerjik hastalıklar ile risk arasındaki ilişkiye bakıldığında, riskin alerji türüne göre değiştiğini belirten uzmanlar, bilim dünyasında şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 10:48
Bilim insanları, yaptıkları son çalışma ile yaygın alerjiler ile saman nezlesi olarak da bilinen alerjik rinit hastaları için kanseri riskinin azalması arasında ilginç ve şaşırtıcı bir bağlantı buldu.

Uzmanlara göre; alerjiler ve kanser hastalıkları tüm ülkelerde giderek daha fazla artan bir sağlık sorunu haline gelmeye devam ediyor.

Özellikle de akciğer kanseri, son dönemin en yaygın görülen kanser türlerinden biridir.

Geçmeyen öksürük, uzun süredir devam eden ve kötüleşen öksürük, tekrarlayan göğüs enfeksiyonları, kan tükürmek, nefes alırken sızı hissetmek ve iştahsızlık gibi belirtiler ile kendini gösteren akciğer kanseri, son dönemde yaygınlaşmaya başlaması ile insanları endişelendirmeye başladı.

Ancak uzmanlar, astım hastalığı daha yüksek akciğer kanseri riskiyle ilişkiliyken, alerjik rinit (AR)akciğer kanseri riskini azaltabileceğinden bahsediyor.

Peki bu durum neden böyle?Tıp uzmanları bu durumu şu sözlerle açıklıyor:

"Bir hipoteze göre, alerjiler, immünoglobulin E (IgE) aracılı bağışıklık gözetimini artırarak akciğer kanseri riskini azaltabilir ve bu da kötü huylu hücrelerin erken evrelerinde yok edilmesine yardımcı olabilir.

Tersine, bir başka hipotez ise kronik bağışıklık uyarımının hızla bölünen hücrelerde rastgele mutasyonlara neden olabileceğini ve dolayısıyla kanser riskini artırabileceğini öne sürüyor."

Ulusal sağlık servisi olan NHS, alerjik rinit için "Polen gibi alerjiniz olan bir şeyin burnunuzu tahriş etmesi ve hapşırmak gibi semptomlara neden olmasıdır." diyor.

Tıp uzmanları ayrıca, çalışmanın sonucunda "alerjisi olan kişilerin, alerjisi olmayanlara göre akciğer kanseri geliştirme olasılığının dörtte bir daha düşük olduğunu" belirtiyor.