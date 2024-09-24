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Bir bardağı bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Tüketen hastalık nedir bilmiyor…

Havaların soğuması ile birlikte nezle gibi birçok hastalık kendini göstermeye başladı. Bu hastalıklardan korunmak için ise bağışıklık sisteminin güçlü olması önemli. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili yolu, beslenme düzenidir. Özellikle sizler için derlemiş olduğumuz o mucizevi besini beslenmenize eklediğinizde içerisindeki antioksidan özelliğinden dolayı nezle gibi hastalıkların önüne geçer, hatta kanser gibi riskli hastalıkların oluşum riskini de düşürebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.09.2024 20:12 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 20:12
Bir bardağı bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Tüketen hastalık nedir bilmiyor…

Sağlıklı bir vücuda sahip olabilmek için ilk olarak bağışıklık sistemini güçlendirmemiz gerekir. Güçlü bir bağışıklık sistemi birçok hastalığın önlenmesine ve toksin maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

Bir bardağı bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Tüketen hastalık nedir bilmiyor…

HAVUÇ

Maydanozgiller familyası içinde yer alan havuç, hem göz sağlığını koruru hem de içeriğindeki zengin besin değerleri sayesinde genel sağlığı destekler.

Bir bardağı bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Tüketen hastalık nedir bilmiyor…

GÖZ SAĞLIĞINI KORUR

Yalnızca bir fincan havuç suyu tükettiğinizde göz sağlığını korumaya yardımcı olur.

Bir bardağı bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Tüketen hastalık nedir bilmiyor…

Havucun içerisindeki beta-karoten, lutein ve zeaksantin, göz sağlığını için oldukça faydalıdır.

Bir bardağı bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Tüketen hastalık nedir bilmiyor…

Özellikle de lutein ve zeaksantin yaşın ilerlemesi ile birlikte meydana gelen görme kaybı riskinin azaltılmasında etkilidir.

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