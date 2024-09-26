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Bir bardağı yüksek tansiyonu dengeliyor! Faydalarını duyan düzenli tüketmek isteyecek…

Yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyon, kan damarlarındaki kanın damar duvarına yaptığı yüksek basınç olarak ifade edilir. Hipertansiyon, kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve böbrek hastalığı gibi çeşitli riskli sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu durumun önüne geçmek için ise beslenme düzenine dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de evinizde hazırlayabileceğiniz bir meyve suyu sayesinde yüksek tansiyonun önüne geçebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.09.2024 12:03 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:03
Bir bardağı yüksek tansiyonu dengeliyor! Faydalarını duyan düzenli tüketmek isteyecek…

Her gün düzenli olarak tüketilen bu meyve suyu sayesinde kan basıncı seviyelerini dengeleyebilir ve felç gibi riskli durumların önüne geçebilirsiniz.

Bir bardağı yüksek tansiyonu dengeliyor! Faydalarını duyan düzenli tüketmek isteyecek…

YÜKSEK TANSİYONUN NEDENLERİ NELERDİR?

Yüksek tansiyona neden olabilecek birden fazla neden olabilir.

Bir bardağı yüksek tansiyonu dengeliyor! Faydalarını duyan düzenli tüketmek isteyecek…

Bu nedenler şunlardır:

  • Fazla tuz tüketimi
  • Stres
  • Obezite
  • Hareketsiz yaşam
  • Genetik
Bir bardağı yüksek tansiyonu dengeliyor! Faydalarını duyan düzenli tüketmek isteyecek…

TANSİYONU DENGELEYEN MEYVE SUYU

2019 yılında Food Science and Nutrition dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre bu meyve suyunun günlük tüketimi sonucu tansiyon dengelenebilir.

Bir bardağı yüksek tansiyonu dengeliyor! Faydalarını duyan düzenli tüketmek isteyecek…

Japonya'nın Tokyo şehrindeki araştırmacılar her gün tuzsuz olarak domates suyu tüketmenin kan basıncını önemli oranda düşürebileceğini ifade ettiler.

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