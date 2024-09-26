Bir bardağı yüksek tansiyonu dengeliyor! Faydalarını duyan düzenli tüketmek isteyecek…

Yüksek tansiyon olarak bilinen hipertansiyon, kan damarlarındaki kanın damar duvarına yaptığı yüksek basınç olarak ifade edilir. Hipertansiyon, kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve böbrek hastalığı gibi çeşitli riskli sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu durumun önüne geçmek için ise beslenme düzenine dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de evinizde hazırlayabileceğiniz bir meyve suyu sayesinde yüksek tansiyonun önüne geçebilirsiniz.