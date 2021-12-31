Bir damlası bile kanser ile savaşması için yetiyor! İşte arı sütünün yararları

Arı sütü, hem üretiminin zahmetli olması hem de mucize etkilerinden dolayı dünyanın en pahalı sütlerinden biridir. Üretim koşullarının zorluğu nedeniyle ülkemizde yılda sadece 50 kg kadar üretilen arı sütünün kilosu ortalama 15-20 bin civarında. Dünya genelinde ise en çok Japonya'da arı sütü üretiliyor.